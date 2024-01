Obras de recuperação em 18 barragens no Ceará começam neste mês

Obras têm previsão de início em 15 de janeiro, com duração de 120 dias, conforme o Dnocs. Veja municípios cearenses contemplados

Ordem de serviço para obras de recuperação em 18 barragens no Ceará foi assinada nesta segunda-feira, 8, segundo anunciou o Departamento Nacional de Obras Contra as Secas (Dnocs). Inicialmente, o órgão informou que 19 barragens seriam recuperadas, mas número foi retificado.

A primeira obra será na Barragem de Quixeramobim, no sertão central, com previsão de início no próximo dia 15 de janeiro e duração de 120 dias.

Serão contempladas 18 barragens nos municípios de Pentecostes, Umirim, Sobral, Forquilha, Varjota, Nova Russas, Quixeramobim, Irapuã Pinheiro, Iguatu, Caririaçu, Jaguaribe, Morada Nova e Russas.