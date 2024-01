Cogerh abre inscrições para seleção de estágio no Ceará

Fachada da Cogerh. Estão abertas vagas de estágio para estudantes universitários Crédito: DIVULGAÇÃO

A Companhia de Gestão dos Recursos Hídricos (Cogerh) está com inscrições abertas para o processo seletivo de estágio de nível superior. As vagas são destinadas para atuação nas Gerências Regionais dos municípios de Sobral, Crato, Pentecoste, Crateús e São Benedito. A jornada de trabalho será de 20 horas semanais, com quatro horas diárias, no período da manhã ou da tarde. O estagiário receberá uma bolsa mensal de R$ 787,89. Segundo a Cogerh, o estágio terá duração de um ano a partir da publicação de homologação do resultado final, sendo prorrogado por igual período, a critério da Companhia.

As atividades realizadas serão cobertura das atividades do Comitê da sub-bacia do Salgado, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional. Pentecoste O processo é voltado a estudantes dos cursos de Serviço Social, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade ou Marketing a partir do 3º semestre da graduação. É interessante ter habilidades com mídias sociais e boa redação. As atividades realizadas serão cobertura das atividades do Comitê da bacia do Curu, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional.

Crateús A seleção é voltada a estudantes dos cursos de Letras, Comunicação Social, Jornalismo, Publicidade, Marketing ou Pedagogia, a partir do 3º semestre. É interessante ter habilidades com mídias sociais e boa redação. As atividades envolvem a cobertura das atividades do Comitê da bacia dos Sertões de Crateús, com produção de conteúdo para site e redes sociais, e auxílio no Núcleo de Gestão Participativa da Regional. São Benedito A seleção é voltada a estudantes dos cursos de Letras, Comunicação Social, Publicidade ou Administração a partir do 3º semestre da graduação. É interessante ter habilidades com mídias sociais e boa redação.