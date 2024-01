Fogos de artifício: saiba os cuidados com os materiais para a hora da virada de ano

FORTALEZA-CE, BRASIL, 29-12-2023: A movimentação na venda de fogos de artifício nas lojas Fogos Caramuru e Planeta dos Fogos. (Foto: Fernanda Barros/O Povo) Crédito: FERNANDA BARROS

A soltura de fogos de artifício brilhantes é uma tradição das festividades de ano novo. No mês de dezembro, a procura por esses dispositivos pirotécnicos cresce, não apenas para eventos em grande escala, mas também para confraternizações caseiras. Em ambas as situações, seguir algumas medidas de segurança é essencial para evitar acidentes e garantir uma passagem para 2024 sem imprevistos. Os fogos de artifício são materiais formados, geralmente, por um cartucho de papel em formato cilíndrico. Eles são preenchidos por algum tipo de propulsante, sendo a pólvora negra a mais utilizada. Altamente inflamável, esses artefatos podem representar riscos de queimaduras para quem os manuseia e para as pessoas ao redor. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o capitão Filipe Bentemuller, do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará (CBM-CE), o primeiro aspecto no qual se deve ter um cuidado especial é o local onde se adquire o material. “É fundamental buscar sempre em estabelecimentos certificados pelo Corpo de Bombeiros e pelas normas do Inmetro, que proporcionam uma segurança adicional em relação ao material. Normalmente, as lojas expõem na entrada os documentos que comprovam sua qualificação”, expõe o militar.

De acordo com Bentemuller, mesmo que as certificações não estejam disponíveis o cliente pode solicitar verificar os documentos. “Em último caso, também podem entrar em contato conosco [por meio do telefone 155]. É só informar que foi em alguma loja e está com dúvida se o estabelecimento é certificado, que com certeza vamos passar a informação”, explica. Conforme a Lei Federal nº 4.238/1942, é proibida a venda de fogos de artifício da classe B (21 a 25 centigramas de pólvora) a menores de 16 anos de idade. Os de Classe C (25 centigramas até 2,5 gramas de pólvora) já são proibidos para menores de 18 anos. Os de Classe D (mais de 2,5 gramas) somente podem ser deflagrados com licença prévia de autoridades competentes, como Exército, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros Militar. As informações sobre as classes explosivas devem estar informadas na caixa do produto. Integrante do Comando de Engenharia de Prevenção de Incêndio, o capitão Filipe Bentemuller também comenta sobre os procedimentos corretos ao soltar os materiais explosivos. “A realização da queima de fogos deve ocorrer em um local adequado. Portanto, é essencial escolher um local distante de pessoas”, ele aponta. O recomendado é que os materiais sejam acionados a cerca de 50 metros de distância. Também é crucial realizar a soltura longe de fiação elétrica e evitar áreas que contenham materiais inflamáveis, como terrenos com muita mata seca. “Há o risco do artefato cair na vegetação seca, desencadeando um princípio de incêndio”, comenta o bombeiro. Outra medida de segurança é não segurar o explosivo no momento de acioná-lo. De acordo com o bombeiro, o ato pode acarretar em queimaduras graves e até na perda de membros.



“Para manusear artefatos menores, como os de papelão, é aconselhável adquirir uma extensão para proporcionar uma maior distância entre você e o fogo de artifício, ou simplesmente soltá-lo no chão. Alguns optam pelo método de segurar o artefato em um cabo de vassoura, garantindo um distanciamento seguro”, complementa. Ao manusear fogos de artifício, ainda deve-se evitar ingerir bebidas alcoólicas. “O consumo de álcool aumenta os riscos envolvidos na manipulação dos fogos de artifício. Além disso, é crucial impedir que crianças manipulem os artefatos e manter distância delas durante a soltura”, conclui Filipe Bentemuller, do Corpo de Bombeiros. Fogos de ruído reduzido Vale lembrar que é proibida a soltura de fogos barulhentos na Capital. A lei 11.140 de 2021 entrou em vigor no dia 31 de janeiro de 2022 e, além da festividade do Réveillon de Fortaleza, também vale para a Copa do Mundo e as comemorações de final de ano.