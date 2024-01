Família é suspeita de comandar crime em 3 estados e ordenar mortes de agentes públicos

Adeison Amaral de Sousa, conhecido como Kiko, de 35 anos, é acusado de ser o mandante da morte do inspetor Gilcelio Félix e do servidor do Tribubal de Justiça, Haroldo Ximenes Júnior

Adeilson do Amaral de Sousa, conhecido como Kiko, foi preso no estado do Piauí mediante cumprimento de mandado judicial e é apontado pela Polícia Civil como chefe de organização criminosa e mandante da morte do inspetor de Polícia Civil Gilcelio Félix de Almeida, de 41 anos, e do servidor do Tribunal de Justiça do Ceará, Haroldo Ximenes Júnior, de 53 anos. Ambos foram mortos no município de Granja, a 335 quilômetros do Ceará.

O diretor do Departamento de Polícia Judiciária Interior Norte (DPJI-Norte), delegado Marcos Aurélio, pontuou que Adeilson faz parte da "família Amaral", oriunda de Granja, que é responsável pelo crime organizado em Granja (CE), Maranhão e Piauí. Mãe, filhos e até netos, todos são foragidos da Justiça com mandado de prisão em aberto. Adeilson chegou a integrar a lista dos mais procurados do CE.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

As investigações do DPJ apontam que o grupo tem vários imóveis e em cada dia estava em um município diferente. Eles são nativos de Granja, no entanto, as ações policiais fazem com que todos migrem em busca de esconderijos. O antecessor de Adeilson está preso e, então, ele assumiu a chefia.