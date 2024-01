Suspeito de mortes de policial e analista judiciário, no Ceará, é preso no Piauí

"Kiko" também é apontado como mandante da morte do servidor do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), Haroldo Ximenes Júnior, de 53 anos. O analista judiciário foi morto no dia 31 de setembro no mesmo municipio cearense.

O policial civil Glicelio Félix de Almeida, de 41 anos, foi morto no dia 17 de dezembro no município de Granja , a 332 quilômetros de Fortaleza.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) informou ter elucidado as mortes de um inspetor e de um analista judiciário. Adeilson do Amaral de Sousa, de 35 anos, conhecido como "Kiko ", foi preso suspeito de envolvimentos no crimes. O suspeito foi detido na noite dessa terça-feira, 26, em Teresina (Piaui).

Conforme a PC-CE, as ações foram um trabalho integrado com a Polícia Civil do Piauí. O homem estava em um flat no bairro Pirajá.

Delegado Marcos Aurélio Elias de França, diretor do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte, informou que o preso é um chefe de organização criminosa que atua no Ceará, Piauí e Maranhão e que o grupo é responsável por inúmeros homicídios em Camocim, Chaval e áreas próximas, somente em Camocim foram 40 homicídios, todos ligados a essa organização criminosa.



"Foram nove dias ininterruptos de operação. É uma família de sobrenome "Amaral", que a mãe, filhos, netos, todos têm mandados de prisão em aberto e o neto tem envolvimento direto na morte do polciial e eles comandam crime organizado nos três estados", aponta o diretor do departamento.

Todos têm mandados em aberto, um deles está preso, os outros foragidos e a família é nativa do município de Granja. "Eles foram expulsos do município devido aos trabalhos policiais. Os processos deles tramitam na comarca de Granja, além de processos no Piauí e no Maranhão. Um dia estavam em Granja, no dia seguinte em Teresina e, mudavam de imóvel constantemente", ressalta.



O diretor do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), delegado Ricardo Pinheiro, apontou que o policialcivil morto era lotado no DHPP e que foi montada uma parceria com a Polícia Civil do Piauí e foi montada uma força tarefa para encontrar os criminosos.



Após a morte do policial civil, dois adolescentes foram apreendidos, sendo um deles familiar do mandante do crime. Uma terceira pessoa trocou tiros com a Polícia e foi morto. Dias depois foram presos, na Parnaíba, envolvidos com a morte do analista judiciário e apreendido fuzil. Ao todo são sete presos, dois adolescentes apreendidos e uma morte em confronto.