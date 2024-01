Policial civil é morto a tiros no município de Granja, no Ceará

Glicelio Félix de Almeida era inspetor do Departamento de Homicídios. Durante as buscas para encontrar os autores do crime, dois adolescentes foram apreendidos, e um homem morreu em confronto com a Polícia

Conforme o órgão, várias equipes policiais realizam buscas para elucidar o caso. Dois adolescentes foram apreendidos, e um homem morreu durante confronto com a Polícia. Os adolescentes e o homem são suspeitos de participação na morte do inspetor.

A Polícia Civil do Ceará (PC-CE) publicou uma nota de pesar lamentando o falecimento do policial civil, que estava na PC-CE há um ano, lotado na 9ª Delegacia do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

O inspetor Gilcelio Félix de Almeida, 41 anos, foi morto a tiros no domingo, 17, no município de Granja , a 360 quilômetros de Fortaleza.

O inspetor foi morto em via pública no bairro Boca do Acre. Conforme a Polícia Civil, a arma do inspetor foi recuperada. A captura dos suspeitos ocorreu após o trabalho do Departamento de Polícia Judiciária do Interior Norte e do DHPP, além do Comando Tático Rural (Cotar), da Polícia Militar do Ceará.

Os adolescentes apreendidos foram encaminhados à Delegacia Municipal de Granja.

Uma equipe da Perícia Forense esteve no local, e a 11ª delegacia do DHPP, unidade que investiga crimes contra agentes de segurança pública, está responsável pelo caso.

"A Polícia Civil estende sua manifestação de pesar aos familiares e amigos do eterno inspetor e reconhece os relevantes trabalhos prestados à sociedade cearense de um homem que contribuiu no combate à criminalidade no Ceará", divulgou o órgão.