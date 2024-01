Seis pessoas morreram nas estradas cearenses durante o feriadão de Natal

Ambas as corporações anunciaram que os números registrados significam reduções na comparação com o ano passado. Conforme o BPRE, no Natal de 2022, haviam sido registrados seis óbitos nas rodovias estaduais.

Seis pessoas morreram nas estradas que cortam o Estado entre as noites de sexta-feira, 23, e segunda-feira, 25. Foram três mortos nas CEs e outros três mortos nas BRs , conforme o Batalhão de Polícia de Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual (BPRE), da Polícia Militar do Ceará, e a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Conforme o comandante do BPRE da PMCE, tenente-coronel Nazareno Nunes: “os resultados positivos obtidos são frutos da intensificação das fiscalizações e abordagens qualificadas em todo o Ceará”.

O BPRE ainda divulgou que registrou 118 procedimentos baseados na Lei Seca. Foram 114 motoristas flagrados dirigindo sob a influência de álcool ou de qualquer outra substância psicoativa cujo resultado do exame no etilômetro foi de menos de 0,33 mg/l; e 4 autuados após o exame ter identificado um resultado maior que 0,33 mg/l.

Rodovias Federais

Nas estradas federais, a PRF registrou 12 acidentes no feriadão de Natal deste ano. Cinco deles foram considerados graves, deixando 18 feridos e 3 mortos. Conforme a PRF, o número de acidentes graves caiu 50% na comparação com o ano passado e o número total de acidentes caiu 48%.

“Durante a Operação, a PRF fiscalizou 1.592 veículos, realizou 1.260 testes de alcoolemia e registrou 34 horas de fiscalização com radar móvel”, divulgou também a corporação.

“Ao todo, foram lavradas 1.110 autuações, com destaque para as infrações relacionadas à ultrapassagens indevidas (200), irregularidade no licenciamento (115), veículos em mau estado de conservação ou com equipamentos obrigatórios ineficientes (124), condutor sem CNH (67), não uso do cinto de segurança (37) e ausência da utilização do capacete de segurança (56). Nesses números não estão computadas infrações relativas ao excesso de velocidade”.