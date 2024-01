Furtos de fios no Ceará caem 27,7% entre janeiro e novembro

Na Capital, a redução foi de 22,3%, com 139 casos registrados de janeiro a novembro deste ano, em comparação com os 179 ocorridos no ano passado

Quanto à quantidade de metros de cabos , fios elétricos ou de telecomunicações apreendidos, o Ceará registrou 1.909 metros. Na Capital, as forças de segurança recuperaram 1.194 metros de cabos furtados no mesmo período.

Os registros de furtos de fios apresentaram uma redução de 27,7% no Ceará, entre janeiro e novembro de 2023, como indicam os dados Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS). No total, foram registradas 328 ocorrências durante esse período, em comparação com as 454 do ano anterior.

A SSPDS informou que os resultados são reflexo de ações integradas, que incluem o suporte tecnológico, como o Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) e o Agilis, ambos vinculados à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), além de parcerias com entidades como a Enel Distribuição Ceará.

Em diversas operações na Capital, a Polícia Militar do Ceará (PMCE) tem capturado suspeitos de furtar fios, conforme a secretaria.

Em uma das ações, em conjunto com a Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), foi preso em flagrante um suspeito de receptação com mais de 29 kg de fios de cobre e uma motocicleta de placa adulterada. O caso ocorreu em 29 de novembro, no bairro São João do Tauape.

"Além do trabalho ostensivo da Polícia Militar do Ceará, as Forças de Segurança do Estado, por meio da Delegacia de Roubos e Furtos de Veículos e Cargas (DRFVC), unidade especializada da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), realizam inspeções regulares em ferros-velhos para identificar práticas de receptação desse tipo de material, bem como conduzem operações para cumprimento de mandados de busca e apreensão e prisão", completa a SSPDS.