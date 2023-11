Analista judiciário é morto a tiros no município de Granja

Um servidor público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE) foi morto a tiros nas proximidades da própria residência, no centro do município de Granja. O crime aconteceu na noite dessa terça-feira, 31. Haroldo Ximenes Júnior, de 53 anos, era analista judiciário.

O TJCE publicou uma nota de pesar lamentando a morte de Haroldo e informou que acompanha as investigações.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Na nota, o órgão se solidariza com parentes, colegas de trabalho e amigos do analista. O POVO apurou que o profissional era lotado no fórum de Granja e foi atingido pelos tiros em frente a uma lanchonete na avenida Vírgilio Távora.