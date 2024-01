Visitas íntimas podem voltar a existir nos presídios cearenses; entenda

Foto de apoio ilustrativo. Complexo Penitenciário em Itaitinga Crédito: Mateus Dantas em 15/10/2018

As visitas íntimas podem voltar a existir nas unidades prisionais cearenses. Essa possibilidade foi discutida na terça-feira, 12, no fórum Clóvis Beviláqua, em Fortaleza, durante uma audiência pública com um grupo de trabalho que acompanha questão das visitas íntimas penitenciárias. O encontro teve a participação de juízes corregedores, servidores da Secretaria da Administração Penitenciária (SAP), defensoria pública e parentes de internos. Foi solicitado para a SAP que o órgão apresente os valores que são necessários para a construção de locais adequados para a visita íntima. A Defensoria Pública deve apresentar quais os critérios necessários para que ocorra a visita. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine De acordo com o Movimento Pela Vida das Pessoas Encarceradas do Ceará (Movipece), uma nova audiência foi marcada para o dia 25 de janeiro de 2024. O POVO apurou que não há definição da volta da visita. A ideia é retornar, mas há uma série de providências que precisam ser cumpridas antes.

Nesta quarta-feira, 13, houve uma manifestação de familiares de internos na entrada do Fórum Clóvis Beviláqua. Eles solicitavam melhorias em questões como visitas, agendamento e entrega de material de higiene aos presos. O Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário acompanha a situação e participa das reuniões. Esse grupo é composto por juízes corregedores, e há células que discutem questões que englobam saúde mental, casos de violência e diversidade. Também foi mencionado na audiência que há unidades que possuem locais apropriados que seriam usadas para um projeto de teste e, posteriormente, o mesmo seria construído nas demais penitenciárias. Em 2019, o secretário da Administração Penitenciária Mauro Albuquerque criou uma portaria que proíbe a visita íntima em celas das penitenciárias cearenses. Após assumir a SAP, Mauro sempre afirmou que a visita íntima seria uma "regalia" dos presos e que não há locais apropriados. A visita íntima, dentro de celas, conforme Mauro, favorecia crimes sexuais. Nas palavras do gestor, a visita é uma decisão do Estado e a SAP, no lugar de investir em locais de visitas íntimas, construiria salas de aulas e equipamentos para ressocialização. Em 2017, O POVO divulgou um esquema de prostituição que ocorria nas unidades prisionais. Mulheres apresentavam documentos de situação de união estável com detentos para realizar programas sexuais nos presídios.

De acordo com a SAP, por meio de nota, existe um grupo de trabalho ativo para organizar os critérios de funcionamento e retorno das visitas conjugais e privativas. O grupo é composto por órgãos como Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, Conselho da Comunidade e Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará. Conforme a SAP, qualquer decisão do grupo deve ser norteada pela resolução do Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, que entende visita íntima como regalia por não ser um direito de Lei da Execução Penal.