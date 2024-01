Policial cearense é preso suspeito de matar estudante na Paraíba

Um soldado da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foi preso nessa terça-feira, 5, suspeito de matar um estudante no sertão da Paraíba. O crime aconteceu na madrugada do domingo, 3, no município de Uiraúna.

Imagens de câmeras de segurança mostram o agente de segurança em direção à vítima e atirando nela. O estudante foi identificado como Ramon Pedro de Sousa, 25 anos.

Nas imagens também é possível verificar que há duas testemunhas. Em seguida, o agente de segurança foge do local.