Halo solar: conheça o fenômeno no céu de Fortaleza

A população local avistou neste sábado, 2, um círculo formando cores do arco-íris ao redor do Sol na capital cearense; entenda o que é o halo solar

Os moradores de Fortaleza acordaram na manhã deste sábado, 2, com um fenômeno circular ao redor do Sol, semelhante ao arco-íris, conhecido por halo solar. A situação rendeu comentários dos internautas e alguns cliques.

O halo é uma formação óptica que se encontra ao redor do Sol ou da Lua à medida que a luz refrata os cristais de gelo presentes em um fino véu de nuvens cirros, formadas a altitudes de dez mil metros.

O fenômeno com aparência de um anel ao redor do Sol já apareceu em outras ocasiões no Ceará, apresentando cores nos municípios de Sobral, Reriutaba e Itapipoca em 2022. Na ocasião, o sobralense Francisco Antônio afirmou ao O POVO: “Nunca tínhamos visto aquilo”.