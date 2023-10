Sargento da PMCE vence campeonato sul-americano de Jiu-Jitsu

O evento ocorreu na Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, nesse sábado, 14. O sargento faz parte do CPRaio/PMCE

O evento ocorreu na Vila Olímpica , no Rio de Janeiro, nesse sábado, 14. O sargento faz parte do Comando de Policiamento de Rondas de Ações Intensivas e Ostensivas (CPRaio/PMCE). A competição foi na categoria faixa preta master 4 pesado.

O 1° sargento da Polícia Militar do Ceará (PMCE), Guilherme Santos, venceu o Campeonato Sul-Americano de Jiu-Jitsu NoGi 2023 , realizado pela International Brazilian Jiu-Jitsu Federation (IBJJF).

“Esta vitória tem uma representatividade ainda maior por mostrar que não há limites aos nossos sonhos”, comentou o militar e atleta, em nota divulgada pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS).

Além disso, a conquista é mais uma dele, entre várias já alcançadas no Jiu-Jitsu, como:



Campeão Mundial pela CBJJE (Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Esportivo)

Bicampeão Sul-Americano da IBJJF

Campeão Pan-Americano pela CBJJE

Campeão Brasileiro NOGI pela CBJJ

Campeão da seletiva de Abu Dhabi pela AJP (Abu Dhabi Jiu-Jitsu Pro)

Campeão do Fortaleza International Open pela IBJJF

Além do tatame, o sargento da PMCE atua como instrutor master de Defesa Pessoal no Curso Especial de Policiamento com Motocicletas (CEPM), um programa de treinamento conduzido pelo CPRaio da Polícia Militar.

“Tenho uma vida dedicada à luta e que está ligada intrinsicamente à minha atividade policial militar, que amo e honro, e onde posso contribuir todos os dias com meus irmãos de farda”, disse, em nota.