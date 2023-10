PMCE recupera 200kg de fios roubados no bairro Jacarecanga, em Fortaleza

Em uma operação realizada no bairro Jacarecanga, em Fortaleza, a Polícia Militar do Ceará recuperou aproximadamente 200kg de fios roubados. A ação aconteceu na madrugada desta sexta-feira, 6, e resultou na captura de um suspeito.



A operação contou com o apoio do Núcleo de Videomonitoramento (Nuvid) da Coordenadoria de integrada de Operações de Segurança da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (Ciops/SSPDS).

Equipes da PMCE foram acionadas pela Ciops, quando as câmeras do Nuvid identificaram pessoas em ações suspeitas em uma rua no bairro Jacarecanga.

Nas proximidades do local onde o caso aconteceu, um homem foi localizado e levado ao 34º Distrito Policial. O material também foi levado para a unidade policial. Agora, o inquérito policial, aberto no 34º DP foi encaminhado para o 3º DP, unidade responsável pelo bairro.