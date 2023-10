Homem é preso por romper tornozeleira eletrônica pela segunda vez em menos de um ano

Um homem, de 36 anos, suspeito de romper a tornozeleira eletrônica pela segunda vez em menos de um ano, foi preso no município de Sobral, no último sábado, 14, por força de uma mandado de prisão, cumprido pela Polícia Militar.

Francisco Claildo Piauí Dias tem oito passagens pela polícia pelos crimes de furto de veículo, tentativa de furto de veículo e lesão corporal dolosa.

A equipe policial recebeu informações sobre a localização do suspeito e iniciou as diligências. O alvo foi encontrado no bairro Alto da Expectativa. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Sobral e colocado à disposição do Poder Judiciário.