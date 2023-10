Toyota promete mobilidade sustentável na Olimpíada de Paris

A Toyota anuncia parceria mundial de mobilidade com o Comitê Olímpico Internacional (COI) e com o Comitê Paralímpico Internacional (CPI), e revela seu conceito de mobilidade para Paris 2024. A companhia fornecerá soluções de mobilidade sustentável para os atletas, oficiais, voluntários, mídia credenciada e espectadores, com foco em inclusividade, sustentabilidade e mobilidade para todos.

A filosofia é “Mobilidade cada vez Melhor para Todos”, e a Toyota quer reduzir obstáculos de movimento para todos, independentemente de suas habilidades físicas. Com milhares de atletas, equipe e voluntários, Paris 2024 será uma demonstração do que é possível quando trabalhamos juntos por uma sociedade melhor e mais inclusiva.

Em Paris 2024, a Toyota disponibilizará cerca de 250 veículos elétricos pessoais de bateria – C+walkS sentados e C+walkT de pé. Ambos possuem uma velocidade máxima de 6 km/h e são equipados com sistemas de detecção de obstáculos frontais para garantir a segurança dos motoristas e das pessoas próximas. A versão sentada estará disponível para atletas, organizadores e voluntários, enquanto a versão em pé será distribuída para a equipe e voluntários para facilitar seu deslocamento nos locais de Paris 2024.