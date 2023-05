Camilo e Lula lançam Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, no Crato

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o ministro da Educação, Camilo Santana (PT), lançaram o Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica nesta sexta-feira, 12, no município do Crato, situado a 542 km de Fortaleza.

A iniciativa prevê investimento de quase R$ 4 bilhões, entre 2023 e 2026, destinados à conclusão de mais de 3.500 obras de infraestrutura escolar paralisadas ou inacabadas no Brasil. Segundo o Ministério da Educação, a expectativa do Governo é que 450 mil vagas sejam criadas nas redes públicas de ensino do País.

“Hoje, em Fortaleza, visitamos uma escola de Tempo Integral e lançamos o programa federal de Escolas de Tempo Integral. A meta para este ano é um milhão de matrículas em tempo integral em todo o País, desde a creche ao Ensino Médio. Por isso, o Governo Federal disponibilizará R$ 4 bilhões para apoiar estados e municípios”, afirmou Camilo Santana.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), o conjunto de construções resultará em mais de 1.200 unidades de educação infantil, entre creches e pré-escolas; quase mil escolas de ensino fundamental; 45 escolas de ensino profissionalizante e 85 obras de reforma ou ampliação, além de mais de 1.200 novas quadras esportivas ou coberturas de quadras.