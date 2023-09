Jade Romero, vice-governadora do Ceará, está grávida de uma menina

Jade Romero, o marido Marcelo Paz, os dois filhos e o enteado Crédito: Divulgação/ Instagram Jade Romero

Vice-governadora do Ceará, Jade Romero (MDB) está grávida de uma menina. Ela é casada com o presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, e mãe de dois filhos. "Família é tão bom que sempre cabe mais um… dessa vez mais UMA!", compartilhou a emedebista no Instagram. Ela assumiu o Governo do Ceará pela primeira vez no início de abril, quando o governador Elmano de Freitas (PT) acompanhou o presidente Lula (PT) em viagem à China.