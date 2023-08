Municípios já manifestaram interesse em retomar 54% das obras do MEC paradas no Ceará

No Estado, estão inacabadas 65 escolas de educação infantil, 54 de ensino fundamental, duas de ensino profissionalizante, 118 quadras esportivas e coberturas e nove reformas. O investimento para finalizar as construções é de R$ 238 milhões do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

Para entrar no pacto e receber os recursos atualizados para finalizar as obras, os prefeitos precisam sinalizar o interesse e entregar documentos sobre o equipamento. A data final para essa etapa é 10 de setembro. Em evento na manhã desta segunda-feira, 28, em Fortaleza , o ministro da Educação, Camilo Santana, pediu que os municípios restantes façam a adesão do pacto. Na ocasião, o governo do Ceará oficializou a participação em três programas do MEC.

Das 248 obras do Ministério da Educação (MEC) paralisadas no Ceará , 136 já tiveram registro de manifestação de interesse de conclusão por meio do Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica. Os responsáveis por realizar o pedido de prosseguimento da obra são os gestores municipais. No Estado, 104 municípios têm obras do ministério inacabadas.

“Tem que aproveitar o espaço até o dia 10 [de setembro]. A partir do dia 11, a gente vai fechar o sistema. Porque, como falou o nosso ministro Camilo, a gente está se preparando para que o presidente Lula lance as obras da educação no PAC [Programa de Aceleração do Crescimento], então vai vir muita coisa nova, quase outras quatro mil obras. A gente não tem como ficar postergando as obras inacabadas”, diz a presidente do FNDE, Fernanda Pacobahyba.

Camilo explica que a Medida Provisória 1.174/2023, que institui o pacto, prevê a atualização da verba das obras conforme o Índice Nacional da Construção Civil (INCC). “Às vezes era difícil o prefeito querer retomar uma obra que estava paralisada há três, quatro anos, porque ainda era o valor da época”, afirma o ministro.

“A gente sabe que não tem como terminar, em 2023, uma obra que começou em 2015, com aquele mesmo valor”, explica Pacobahyba. Segundo Júnior Castro, prefeito de Chorozinho e presidente da Associação dos Municípios do Estado do Ceará, relata que os gestores municipais ainda têm preocupação com os custos para retomar as obras.

“Alguns ainda estão receosos que possam ter que abrir alguma complementação financeira, e isso pode ser o que tem feito até agora alguns ainda estarem pensando em aderir”, afirma. No entanto, a presidente do FNDE acredita que o reajuste será “tão bom que ele vai ser suficiente para terminar a obra sem precisar complementar nada”.

Depois da manifestação de interesse, um laudo sobre a obra deve ser entregue ao ministério. A análise do estado atual da obra vai determinar se a conclusão é possível e os valores a serem recebidos. “Algumas dessas obras tem problemas estruturais graves, estão condenadas, podem causar algum dano de segurança. Óbvio que a gente não vai retomar uma obra dessa. Mas é caso a caso. E os valores vão depender do nível de conclusão dela”, explica Pacobahyba.



22 novas escolas de tempo integral serão construídas no Ceará

Além de aderir ao Pacto Nacional pela Retomada de Obras da Educação Básica, o Ceará oficializou a participação no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada e no Programa Escola em Tempo Integral nesta segunda-feira, 28. Durante a solenidade de adesão, o governador Elmano de Freitas assinou ainda a ordem de serviço para a construção de 22 novas escolas de tempo integral.