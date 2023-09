Camilo participa de "desafio" nas redes sociais e indica destino turístico do Ceará

O ministro da Educação Camilo Santana participou, neste domingo, 24, de um “desafio” e publicou nas redes sociais um vídeo em que indica um destino turístico do Brasil.

Camilo foi desafiado por Wellington Dias, ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, em uma iniciativa promovida pelo Ministério do Turismo, em parceria com a Agência Brasileira de Promoção Internacional do Turismo (Embratur).

Vestindo uma camisa com o nome do Ceará, o ministro destacou que não poderia deixar de falar do Estado.