Chefe de grupo criminoso preso em SC fugiu do CE após trocar de facção, diz Polícia

Após "rasgar a camisa" da facção, Danilo e a esposa fugiram do Ceará e foram morar em um prédio de luxo no valor de R$ 2 milhões, em Santa Catarina, onde foram presos pela PC-CE

Danilo de Sousa Rios, de 37 anos, também conhecido como "Ferrari", é apontado nas investigações da Delegacia de Repressão às Ações Organizadas (Draco) como um chefe de organização criminosa no município de Itapipoca, no Ceará. Ele fugiu da região há aproximadamente um ano, após "rasgar a camisa" da facção criminosa Comando Vermelho (CV) e passar a integrar a "massa". A informação foi apurada pelo O POVO.

Para fugir da guerra entre a Massa e o CV, preocupado em ser alvo de execução por ter trocado de organização criminosa, ele teria resolvido morar em Santa Catarina, em um apartamento de luxo avaliado em R$ 2 milhões. O suspeito foi preso pela Draco, mediante mandado de prisão preventiva, na quinta-feira, 15n em Balneário Camboriú, em Santa Catarina.



A companheira dele, Hadassa Irineu Alves, também foi detida na ocasião após investigação da Polícia Civil do Ceará (PC-CE). Além do apartamento de luxo, Danilo também tinha um Jaguar, ano 2019, avaliado em R$ 300 mil.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

De acordo com João Gabriel Cardoso, delegado-adjunto da Draco, o casal morava em Santa Catarina há aproximadamente um ano. Eles alugaram um apartamento na área nobre com nome falso.

Carro apreendido avaliado em R$ 300 mil Crédito: reprodução

O POVO apurou, com fonte ligada à Polícia Civil, que Danilo pertenceu ao Comando Vermelho (CV), mas "rasgou a camisa" e passou a integrar a "massa". Essa decisão fez com que ele ficasse sob ameaça da facção criminosa CV e procurasse residir em outro estado, além de buscar uma área nobre, em que ele passasse despercebido e fosse mais difícil ser alvo de uma execução.

Conforme o delegado Alisson Gomes, titular da Draco, Danilo articulava as ações da organização criminosa utilizando as redes sociais, pelas quais passava orientações aos seus intermediadores sobre homicídios e a logística de tráfico de drogas em Itapipoca.

A PC-CE solicitou o bloqueio das contas do homem, sequestro de bens e também mandados de busca e apreensão e prisão de comparsas dele no Ceará, todos expedidos pela Justiça.

Os mandados de busca e apreensão foram cumpridos, e o material apreendido subsidiará a investigação. A audiência de custódia de Danilo aconteceu em Santa Catarina.

Investigação da PC-CE resultou em prisão de suspeitos de chefiar organização criminosa no município de Itapipoca Crédito: Divulgação/PCCE

De acordo com a PC-CE, uma ordem judicial foi cumprida em desfavor de um homem que estava recolhido desde abril deste ano em uma unidade prisional do Ceará. Ele é identificado como Elano Barroso de Sousa.

Elano também é apontado nas investigações como um dos chefes de grupo criminoso com atuação em Itapipoca. O homem já tinha antecedentes por homicídio, roubo, lesão corporal, receptação e crime contra a administração pública.

Facções criam "fake news" para dificultar o trabalho da Polícia

O modus operandi de Danilo de Sousa Rios, preso em Santa Catarina, é o mesmo de outras várias investigações envolvendo facções criminosas, conforme a Polícia Civil do Ceará (PC-CE). De outros estados, eles utilizam aparelhos celulares e aplicativos para dar as ordens de ações executadas no Ceará, seja a prática de crimes violentos ou a logística do tráfico de drogas.

Para o delegado Alisson Gomes, da Draco, o tráfico de drogas é o motor financeiro que abastece as organizações criminosas. "Por estar distante, em uma cidade tranquila e de alto padrão, Danilo achava que podia ficar impune", conforme ele.

Chacina da Sapiranga foi ocasiona por guerra entre CV e Massa

A guerra entre a "massa" e o CV ocasionou a chacina da Sapiranga. As seis mortes na comunidade do Alecrim foram causadas por dissidentes do Comando Vermelho, que passaram a integrar a "massa". O crime aconteceu durante a noite Natal, na madrugada do dia 25 de dezembro de 2021.

A chacina foi elucidada pela PC-CE, e pelo menos 23 réus estavam presos.