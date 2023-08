Grupo de cearenses é preso por golpes financeiros na internet

Crédito: Divulgação/Polícia Civil do Estado do Ceará

Segundo informações da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE), os suspeitos (três homens e três mulheres) se passavam por terceiros para aplicar golpes financeiros em ambientes virtuais.

Seis pessoas foram presas durante a última quarta-feira, 23, suspeitas de envolvimento em um grupo criminoso que aplicava golpes no estado de Minas Gerais. Ao todo, três homens e três mulheres foram capturados em bairros da Capital e da Região Metropolitana de Fortaleza .

O grupo fazia uso de uma imagem da pessoa e de um número de telefone, por onde entravam em contato com amigos e familiares através de aplicativos de mensagens e pediam quantias em dinheiro. Essa prática, inclusive, inspirou o nome da operação, intitulada “Dublê”, em referência à profissão de quem substitui atores em cenas perigosas.

Após a prisão, os suspeitos foram encaminhados à sede do DHPP, no bairro de Fátima, onde se encontram à disposição da justiça. Em nota, a PC-CE afirmou que dará seguimento às investigações para identificar mais envolvidos no grupo.