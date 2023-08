Barro e Jaguaribe registram 40ºC, maior temperatura do ano no Ceará

Para o fim de semana, a previsão é de máximas entre 35°C e 38°C em municípios das regiões Jaguaribana, Sertão Central, Inhamuns, Cariri, Ibiapaba e Litoral Norte do Estado. Em Fortaleza , as máximas previstas estão em torno de 32°C e mínimas de 24°C.

As cidades de Barro , na região do Cariri, e Jaguaribe , no Vale do Jaguaribe, registraram temperaturas superiores a 40ºC nesta sexta-feira, 25 de agosto, segundo dados da Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Observadas entre 16 e 17 horas, as temperaturas foram as maiores registradas no Ceará este ano.

A Funceme emitiu, nessa quinta-feira, 24, um aviso meteorológico de risco potencial de baixa umidade relativa do ar, entre 15% a 25%, principalmente no período da tarde, no sul do Estado. A recomendação para a baixa umidade é beber muita água e evitar exercícios físicos ao ar livre entre 11 e 15 horas. Já no norte do Ceará, principalmente no litoral, a umidade deve se manter superior a 40%.

Previsão para o final de semana



De acordo com a Funceme, esta sexta-feira ainda deve variar entre céu sem nuvens e com poucas nuvens em todas as macrorregiões do Estado.

Já no sábado, 26, há possibilidade de chuvas isoladas nos litorais de Fortaleza e do Pecém, durante a madrugada a início da manhã, mas céu deve variar entre sem nuvens e parcialmente nublado em todas as macrorregiões. Na Capital, o período da tarde será de céu sem nuvens e, pela, noite, de céu variando entre poucas nuvens ou sem nuvens.



No domingo, 27, há baixa possibilidade de chuva isolada e passageira nos litorais de Fortaleza e do Pecém pela madrugada e início da manhã, e o céu deve variar entre sem nuvens e poucas nuvens em todas as macrorregiões. A tarde de Fortaleza deve ser de céu sem nuvens e, pela, noite, variar entre poucas nuvens e sem nuvens.