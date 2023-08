Tempo firme e baixa umidade do ar devem prevalecer até o fim de semana no Sul do Ceará

Cariri e o sul das macrorregiões Jaguaribana, Sertão Central e e Inhamuns deverão registrar baixa umidade do ar e temperaturas elevadas nos próximos dois dias Crédito: Divulgação/Funceme

O Ceará deve continuar com predominância de tempo firme na maior parte do Estado neste fim de semana, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Durante o período da tarde, a instituição espera temperaturas máximas entre 35 e 38º Celsius, em determinados municípios da Jaguaribana, do Sertão Central e Inhamuns, do Cariri, da Ibiapaba e do Litoral Norte.

Nessa quinta-feira, 24, o município de Barro, localizado na macrorregião do Cariri, atingiu a maior temperatura do Ceará em agosto deste ano na tarde desta quinta-feira, 24, com 38,6° Celsius. Até então, o recorde mensal havia sido em Jaguaribe, no último dia 6. Na ocasião, os mesmos 38,4 ºCelsius.

Conforme dados do sistema de monitoramento da Funceme e do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o valor extremo ocorreu por volta das 15 horas. Para tanto, além do pico de temperatura, Barro apresentou amplitude térmica de 16,2 ºC, pois, no começo do dia, a mínima foi de 22,4 ºC.



Devido ao efeito de brisa terrestre, chuvas isoladas e passageiras com intensidade fraca podem acontecer no Litoral de Fortaleza e Litoral do Pecém durante o início da manhã desta sexta-feira, 25, e de sábado, 26.

Já em relação às temperaturas mínimas, que devem acontecer durante o período matutino, são previstos valores entre 16 a 19º Celsius nos municípios serranos localizados no Sul e Noroeste do Estado. Em Fortaleza e Região Metropolitana, temperaturas máximas devem girar em torno de 32° Celsius e mínimas de até 24º Celsius. Com relação aos ventos, a tendência é de rajadas em torno de 45 km/h na região litorânea do Estado.

Veja as mínimas registradas neste período de agosto no Ceará 38.6 - Barro-CE



38.4 - Jaguaribe-CE



37.6 - Jaguaribe - Brum-CE



37.4 - Santa Quitéria-CE



37.4 - Sobral-CE *Dados da Funceme/Inmet* Veja as mínimas registradas neste período de agosto no Ceará 19.0 - Iguatu-CE



20.0 - Sobral-CE



21.0 - Jaguaribe-CE



23.0 - Quixeramobim-CE



24.0 - Morada Nova-CE *Dados da Funceme/Inmet*

Diminuição da umidade do ar no Sul do Estado Com o tempo estável e temperaturas mais elevadas, o Estado passará por uma diminuição na umidade do ar, especialmente na região Sul. A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) também emitiu um aviso meteorológico sobre baixa umidade do ar na porção mais ao sul do Estado até este sábado, 26. Durante a tarde, o Sul do estado (região do Cariri, Sul da Jaguaribana e Sul do Sertão Central e Inhamuns) devem apresentar umidade relativa mínima entre 15 a 25%, enquanto que no norte é previsto valores superiores a 40%, principalmente nos municípios próximos à faixa litorânea.

Para tanto, no período da tarde dessa quinta, Iguatu e Sobral chegaram a 19% e 20%, respectivamente. A previsão da Funceme indica que as áreas sob condições mais críticas são o Cariri e o sul das macrorregiões Jaguaribana, Sertão Central e Inhamuns. Ao O POVO, o meteorologista da Funceme, Frank Baima, explica que tal fator é comum nesta época do ano no centro Sul por conta do afastamento da região e o corpo hídrico — que é o Oceano Atlântico. "É natural. Na vida do cearense, isso soa até normal. Em agosto e setembro, com chuva abaixo de 10 milímetros (mm), bastante radiação chegando na superfície, estamos próximo a linha do Equador, então também tem o fator continentalidade", ensina.