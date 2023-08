Sul do Ceará pode ter níveis de alerta e atenção para baixa umidade do ar

Com início previsto para esta quinta-feira, 24, e seguindo até o próximo sábado, 26, o documento indica risco potencial para valores entre 15% e 25% no período da tarde. Os números são classificados como alerta e atenção .

A Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme) divulgou, nesta quinta-feira, 24, um aviso meteorológico sobre a baixa umidade relativa do ar que poderá ser registrada na região ao sul do Ceará.

Baixa umidade do ar poderá ser registrada no sul do Ceará até sábado, 26

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), o valor ideal para a umidade do ar é acima de 60%. Níveis entre 31% e 40% são considerados estado de observação, 21% a 30% representa atenção, de 12% a 20% é decretado alerta e abaixo de 12% é considerado estado de emergência.

De acordo com a Funceme, as regiões sob condições mais críticas são o Cariri e o sul das macrorregiões Jaguaribana, Sertão Central e e Inhamuns. Com a baixa umidade relativa do ar, a tendência é de que a temperatura aumente.

Nesse caso, a OMS recomenda que a população evite a prática de exercícios físicos ao ar livre entre os horários de 11h e 15h e beba muita água para a hidratação corporal, principalmente os idosos e as crianças.