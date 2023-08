Uece oferta curso de Direito a partir do próximo vestibular

Com 40 vagas, a graduação vinculada ao Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa) tem aulas no turno da noite no campus Itaperi

A Universidade Estadual do Ceará (Uece) passa a ofertar o curso de Direito a partir do próximo vestibular, de 2024.1. Com 40 vagas, a graduação tem previsão de início em 26 de fevereiro de 2024.

O curso será ofertado uma vez por ano, com 40 vagas, sendo 21 delas destinadas a estudantes das cotas sociais, étnico-raciais e pessoas com deficiência. A graduação tem cinco anos de duração, e as aulas vão ocorrer no turno da noite no campus Itaperi.

Em agosto de 2022, a Uece anunciou que estava dando início ao processo de implantação do curso bem como da graduação em Economia, ambos vinculados ao Centro de Estudos Sociais Aplicados (Cesa).

A previsão era de que ambos fossem ofertados ainda em 2023. Entretanto, foi em junho deste ano que o projeto pedagógico do curso de Direito foi aprovado pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Cepe) da universidade.

O curso de Direito já integra a oferta disponibilizada no edital da Uece publicado na última sexta-feira, dia 28 de julho. Ao todo, 85 turmas para diferentes cursos e campi serão formadas a partir da seleção, que ocorre entre novembro e dezembro deste ano.

De acordo com a Universidade, os alunos do curso serão capacitados para atuar nas áreas tradicionais e em ramos mais recentes, estando aptos para trabalhar em espaços públicos e privados.