Uece oferece 32 bolsas de estudo para cursinho pré-vestibular

Estudantes da rede pública de ensino que estejam inseridos em um contexto de vulnerabilidade social podem concorrer a 32 bolsas para o Núcleo Pré-universitário UeceVest, da Universidade Estadual do Ceará (Uece). As vagas são destinadas àqueles que estão cursando o 3º ano do Ensino Médio ou que tenham concluído a sua formação escolar na rede pública.

De acordo com edital lançado pela Uece, só serão aceitos candidatos com extratos de renda social de até um salário mínimo e meio. O processo seletivo vai ser vetado aos que já tenham concluído algum curso de graduação e que realizem atividades de trabalho remunerado. Os contemplados com bolsa no UeceVest por dois semestres consecutivos ou não também estão de fora da seleção.

As inscrições para o certame vão ser iniciadas às 8 horas do dia 29 de maio e permanecerão disponíveis até às 20 horas do dia 3 de junho. O cadastro deverá ser feito por meio de um endereço eletrônico disponibilizado pela universidade.

Para a efetivação da inscrição, o candidato deverá enviar alguns documentos, como o Comprovante de Cadastramento em Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico), fatura de energia elétrica que demonstre o consumo de até 80 kWh mensais atualizado, RG e CPF.

O início das atividades do cursinho está previsto para o início de julho deste ano.

Serviço

Data de inscrição: 29 de maio a 3 de junho

Público alvo: Estudantes do 3º ano do Ensino Médio e que se encontram em situação de vulnerabilidade social

Lista completa de documentos: Acesse o edital



Mais informações: (85) 3101-9658 (das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas)