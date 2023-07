UFC é 23ª entre universidades da América Latina; Uece se destaca entre estaduais

A universidade federal é a 16ª no Brasil. Já a Uece ficou em primeiro lugar na categoria de ensino nas estaduais do Norte e Nordeste

A Universidade Federal do Ceará (UFC) ficou em 23º lugar entre as universidades da América Latina segundo o Ranking das Escolas Latino Americanas do Times Higher Education (THE), subindo dez posições desde o ano passado. Os resultados foram anunciados no último dia 4 de julho.

No ranking geral das universidades brasileiras, a Universidade Federal do Ceará ficou em 16º lugar. A UFC também foi a primeira colocada entre as universidades do Nordeste, seguida pela Universidade Federal da Bahia (UFBA) e pela Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).

Já a Universidade Estadual do Ceará (Uece) alcançou o primeiro lugar na categoria de ensino entre as universidades estaduais do Norte e Nordeste. A instituição ficou entre as colocações 101 e 125 no ranking geral.

Outras cearenses como a Universidade de Fortaleza (Unifo) e Unichristus ficaram entre 101 e 125 e após o 151º lugar, respectivamente. A Universidade Federal do Cariri (UFCA) e a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) não integram o ranking.

A primeira colocada entre as brasileiras é a Universidade Estadual de São Paulo (USP), que vem se consolidando na posição desde a primeira edição da pesquisa. Em seguida estão a Universidade de Campinas (Unicamp) e a Universidade Federal de São Paulo (Unifesp).

A USP também ficou em segundo lugar entre as universidades latinoamericanas, atrás somente da Pontifícia Universidade Católica do Chile. A USP já chegou a ultrapassar a universidade chilena na edição de 2016 do ranking.