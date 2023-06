Laboratório da Uece recebe doação de equipamento de empresa alemã

O Laboratório de Fisiologia e Controle da Reprodução (LFCR), vinculado ao Programa de Pós-graduação em Ciências Veterinárias da Faculdade de Veterinária da Universidade Estadual do Ceará (Uece), foi presenteado com um sistema completo de micromanipulação celular da empresa alemã Eppendorf. O equipamento é avaliado em R$ 400 mil.

O coordenador do laboratório, professor Vicente Freitas, comenta que os instrumentos são importantes para as linhas de pesquisa do laboratório, que são a produção in vitro de embriões, transgênese e clonagem animal. Diz também que a Eppendorf Latin American é uma antiga parceira do laboratório.

“No momento em que trabalhamos na produção do primeiro caprino transgênico, a empresa cedeu por empréstimo equipamentos que não possuíamos na época. Desde então, a Eppendorf, sobretudo na pessoa de sua atual diretora geral, dra. Ana Paula Aukar, acreditou bastante na seriedade e competência da equipe. Esse sentimento culminou com essa valiosa doação, a qual será de muita importância para a continuidade de nossas pesquisas”, pontua.

A responsável pela doação, diretora geral da empresas, Ana Paula Aukar, reforçoou que a Universidade Estadual do Ceará cada vez mais tem se destacado como entidade que se compromete com a educação, ciência e serviços prestados a comunidade.

“Baseado nestas premissas e também no histórico de cooperação entre a Uece e a Eppendorf do Brasil, decidimos doar um sistema completo de micromanipulação celular para o LFCR. Desejamos que estes equipamentos contribuam para a formação de novos e brilhantes embriologistas”, pontua a gestora.