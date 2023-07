Uece realiza vestibular para cursos a distância neste domingo, 9

Neste domingo, 9, das 9 às 13 horas, acontece o vestibular da Universidade Estadual do Ceará (Uece) para os cursos na modalidade de ensino a distância, seguindo o Edital 03/2023-CEV-Uece. Com apenas uma fase, as provas contam com 45 questões de conhecimentos gerais, língua estrangeira e redação.

Ao todo, são 1.060 vagas em três cursos: Administração Pública, Ciências Contábeis e Pedagogia. Com 2.754 candidatos, as provas serão realizadas em 10 cidades, sendo Fortaleza, Beberibe, Boa Viagem, Iguatu, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Russas e Tauá.

O cartão de identificação com as informações necessárias para que os candidatos possam efetuar a prova será disponibilizado no site do vestibular a partir do dia 06 de julho. De acordo com a professora Germana Costa, da Comissão Executiva do Vestibular, o candidato deve aparecer no local de realização das provas com uma hora de antecedência.

Para a realização da prova, é necessário estar com caneta esferográfica de tinta preta ou azul de material transparente e o documento oficial de identidade original.

Serviço

Aplicação da vestibular especial da Uece para cursos de ensino a distância

Dia 9/7/2023, das 9 às 13 horas

Locais de Aplicação: Fortaleza, Beberibe, Boa Viagem, Iguatu, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Russas e Tauá