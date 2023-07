Tráfico no Ceará: Polícia prende 2,8 mil pessoas e apreende 2,5 toneladas de drogas

Nos primeiros seis meses deste ano, 2.822 pessoas foram capturadas em flagrante por tráfico de drogas no Ceará. As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa da Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), realizada nesta terça-feira, 4. O destaque das apreensões é positivo em comparação ao mesmo período do ano passado, quando foram capturadas 2.517 pessoas. O aumento é de 12,1%.

De acordo com a pasta, somente no mês de junho, 429 pessoas foram capturadas por tráficos de drogas. Entre as ações realizadas no último mês, 20 pessoas suspeitas de integrarem grupos criminosos e tráfico de drogas foram capturadas na Capital e em Caucaia. No total, 18 armas de fogo, cerca de 536 munições e drogas foram apreendidas.

“Podemos dizer que é uma quantidade ainda pequena diante da dimensão que nós temos conhecimento de drogas que circulam no País, mas, com um trabalho integrado das forças de segurança, vamos conseguir apreender maior quantidade de drogas e de pessoas que realmente encabeçam esses grupos criminosos”, afirma o secretário Samuel Elanio.

Mais de 2,5 mil toneladas apreendidas no CE

Ainda no primeiro semestre de 2023, foram retiradas mais de 2,5 toneladas de substâncias ilícitas de circulação. Os dados foram consolidados pela Gerência de Estatística e Geoprocessamento (Geesp) da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp). Foram 2.542,05 quilos de maconha, cocaína e crack apreendidos. O total representa um aumento de 42,68% em relação ao mesmo período de 2022, quando foi apreendida 1.774,60 kg de drogas.

A Região Metropolitana de Fortaleza (RMF) se destacou com o número de apreensões, tendo um aumento de 102,29%. Nos primeiros seis meses de 2023, 378,20 kg de entorpecentes foram apreendidos. No mesmo período, em 2022, o número foi de 186,59 kg. Já a Capital registrou um crescimento de 87,80% nas apreensões, com 813,87 quilos de drogas, quase o dobro do ano passado no período: 433,36 quilos.

A Região Sul do Estado saiu de 697,43 quilos recolhidos nos seis primeiros meses de 2022, para um aumento de 18,42%, com 825,87 quilos de ilícitos apreendidos. A Região Norte, por sua vez, teve aumento de 12,44%. O número de apreensões de drogas passou de 457,22 quilos para 514,12 quilos.

O resultado, segundo a SSPDS, trouxe impacto positivo na redução de crimes em todo o Ceará. De janeiro a junho deste ano, o Ceará apresentou uma retração de 7% e Fortaleza uma diminuição de 28,4% nos Crimes Violentos Letais e Intencionais (CVLIs), em todo o território cearense.