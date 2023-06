Dupla acusada de tráfico de drogas no bairro Papicu é presa pela Polícia Civil

Dois homens acusados de tráfico de drogas no bairro Papicu, em Fortaleza, foram presos nesta terça-feira, 20, pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE). Os suspeitos, de 24 e 27 anos, portavam mais de um quilo de drogas quando foram detidos.

Agentes da corporação estavam realizando ações no bairro quando notaram atividades duvidosas. Na ocasião, um ciclista se aproximou de um veículo e entregou ao condutor uma sacola. A movimentação foi considerada suspeita pelos policiais, que interceptaram os envolvidos.

Junto dos suspeitos, foram encontrados um 1,1 kg de cocaína, uma quantia em dinheiro e uma balança de precisão.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um dos detidos já tinha passagem pela polícia pelo crime de fé pública. Os dois agora se encontram em uma unidade policial, onde foram autuados por tráfico de drogas e colocados à disposição da Justiça.