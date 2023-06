Homem é preso por tráfico de drogas e associação ao tráfico em Fortaleza

Um homem de 23 anos foi preso pela Força-Tarefa de Segurança Pública do Ceará por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

A ação aconteceu nesta sexta-feira, 23, no 4º Anel Viário, no bairro Pedras, em Fortaleza, com a ordem judicial expedida pela 2ª Vara de Delito de Tráfico de Drogas da Comarca de Fortaleza.

De acordo com a Polícia Federal (PF), o suspeito foi levado a Delegacia de Polícia Civil da circunscrição correspondente a prisão para que o mandado fosse cumprido e depois foi conduzido para uma penitenciária, onde agora está a disposição da Justiça.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A ação é resultado da cooperação interagências, com o foco em segurança pública.