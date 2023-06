Passageiro com destino a Dubai é preso por tráfico de drogas no Aeroporto de Fortaleza

De acordo com a Polícia Federal, o homem foi flagrado transportando cocaína em duas malas despachadas

Um passageiro paulista de 20 anos foi preso suspeito de tráfico internacional de drogas, no Aeroporto de Fortaleza, nessa terça-feira, 27. A viagem dele tinha como destino Dubai, com escala em Paris. Nas duas malas despachadas pelo suspeito, a Polícia Federal encontrou cocaína diluída em líquidos.

De acordo com a PF, os exames preliminares confirmaram que a droga era ocultada nas malas.

O passageiro foi preso durante a ação de rotina da PF, que teve a atuação de uma nova cadela farejadora de drogas, de nome Mila, que recentemente passou a atuar no combate ao tráfico de drogas no Ceará.

Conforme a Polícia Federal, o homem confessou o crime e detalhou que receberia um valor pela prática criminosa.

O suspeito foi conduzido à sede da Polícia Federal e autuado por tráfico internacional de drogas. Ele está à disposição da Justiça.

O crime em flagrante tem pena de até 25 anos de reclusão. As investigações seguem no intuito de apurar a participação de outras pessoas no crime.