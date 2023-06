Funsaúde: 413 estatuários convocados são empossados pelo Governo do Ceará

Cerimônia foi realizada presencialmente no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e contou com transmissão online. Grupo foi aprovado no Funsaúde

Um total de 413 profissionais que atenderam à convocação para fazer parte do quadro de servidores da Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) foram empossados nesta quinta-feira, 29. Cerimônia ocorreu presencialmente no Centro de Eventos do Ceará, em Fortaleza, e contou com transmissão online.

Grupo que tomou posse hoje foi aprovado no concurso da então Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) e é o primeiro convocado após a incorporação dos aprovados do certame aos quadros da pasta de saúde.

Leia também: Entenda a extinção da Funsaúde e a incorporação à Secretaria da Saúde

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Estiveram presentes na cerimônia de posse o Governador do Estado, Elmano de Freitas (PT), e a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Mara Coelho, dentre outros convidados e representantes públicos.

A secretária Tânia Mara abriu o evento, direcionando a fala em parte aos servidores presentes: "Aproveitem essa oportunidade para crescerem, se qualificarem, e não se acomodem, sejam proativos, valorizem o que vocês conquistaram. Ajudem a reconstruir o SUS, nosso sistema universal de saúde".

Logo em seguida, o governador Elmano de Freitas assinou um documento que autorizava a proceder com a posse dos convocados. Texto também foi assinado por outras figuras públicas presentes e por Isabela de Paiva Gentil, servidora que tomava posse, representando os demais profissionais presentes.

"Espero poder representar a minha categoria, os meus colegas, e fazer um bom serviço para o paciente. Eu sou filha de um cara que veio do interior, um cara simples, mas que é o rei da elétrica. Eu sou filha de uma mulher que foi menina de rua. Uma mulher que veio do interior, veio tentar a vida como babá, e hoje a minha mãe está indo para a quinta pós graduação", disse a jovem, recebendo aplausos da plateia.

"O sentimento que tenho hoje é de gratidão, pela minha profissão, pela minha conquista, pela conquista de vocês e saber que eu vou estar segura nas mãos do meus colegas, porque eu estou vendo pessoas felizes, pessoas gratas, pessoas gratificadas. Espero que outras colegas tenham essa oportunidade, que tenhamos outros concursos públicos", disse ainda a profissional, lendo em seguida o termo de posse.

Funsaúde: convocação dos aprovados



Esse grupo de concursados "é o primeiro convocado após a sanção da lei de incorporação dos aprovados da Funsaúde aos quadros dos equipamentos da Sesa". Texto permite que os profissionais sejam contratados como servidores públicos (estatutários), e não mais como como empregados públicos (CLT).

Na cerimônia de posse, o governador Elmano de Freitas falou sobre a mudança no regime de contratação e destacou a "estabilidade" que ela traz aos profissionais, uma vez que como empregados públicos eles poderiam ser demitidos por futuros gestores.

"Se daqui a trinta anos tiver um governador ou governadora do mal, os que estão aqui não poderão ser demitidos, porque têm a estabilidade do serviço público", disse o petista.

Governador também garantiu que todos aqueles que foram aprovados no concurso serão chamados. Em maio último, foram 600 convocações. Ainda neste ano, mais 1.400 profissionais serão chamados. Os demais tomarão posse até 2026. Realizado em 2021, concurso teve seis mil aprovados.