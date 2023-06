Trio é preso suspeito de expulsar moradores no bairro Vila Peri, em Fortaleza

Três homens foram presos pela Polícia Militar nessa quarta-feira, 28, suspeitos de expulsar moradores no bairro Vila Peri. Conforme Auto de Prisão em Flagrante (APF), eles afirmaram que matariam duas mulheres caso elas não deixassem suas casas e o bairro em um prazo de 24 horas.



Foram presos: Antônio Iago Ferreira de Freitas, de 26 anos, Rones Ferreira do Nascimento, de 32 anos, e Rene Isidório da Silva, de 28 anos. Ainda conforme o APF, o trio, na noite de terça-feira, 27, efetuou disparos de arma de fogo contra as casas das vítimas.



A investigação policial apontou que as expulsões se deram no contexto da rivalidade entre as facções criminosas Guardiões do Estado (GDE), a que pertenceriam os suspeitos, e Massa Carcerária.

Conforme o APF, o trio estava ameaçando e expulsando moradores que têm "vínculos familiares e/ou de amizade com os adversários". Os suspeitos teriam ameaçado as mulheres expulsas afirmando que jogariam granadas nas casas delas, incendiariam os imóveis e “encheriam a cara delas de bala”.



Antônio Iago ainda foi apontado como chefe da GDE no bairro. Com ele, a PM apreendeu um revólver calibre 38. Os três tiveram a prisão em flagrante convertida para prisão preventiva em audiência de custódia a que foram submetidos nesta quinta-feira, 29.



“Tais condutas vêm causando uma onda de terror entre os residentes no citado bairro e demonstram a audácia e o desajuste comportamental dos autuados, sendo possível conceber que, soltos, podem voltar a ter atitudes socialmente perigosas e colocarem risco a vida e a integridade física dos cidadãos, tornando-se imperiosa a custódia preventiva, com vistas a acautelar o meio social e assegurar a ordem pública”, justificou na decisão a juíza Adriana da Cruz Dantas.



A magistrada também destacou que os três autuados têm antecedentes criminais. Rene Isidório estava cumprindo regime semiaberto após ser condenado a quatro anos e seis de meses de prisão por roubo. Ele também é réu por tentativa de roubo.



Rones, por sua vez, também estava em regime semiaberto, após ser condenado definitivamente por dois crimes de roubo e uma vez por porte ilegal de arma de fogo. Ele ainda é réu por roubo. Já Antônio Iago registra duas ações penais em andamento por roubo e tráfico de drogas, além de ser investigado em um inquérito policial por homicídio.



Facções têm acirrado conflito na Grande Fortaleza



Conforme O POVO mostrou no último sábado, 24, as facções GDE e Massa acirraram o confronto entre si nas últimas semanas. As regiões da Grande Messejana, Barra do Ceará e Caucaia são as zonas de maior atrito, afirmaram fontes policiais.



O POVO apurou com fontes ligadas à Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), que pediram para não ser identificadas, que, pelo menos, dois eventos teriam motivado o acirramento. A primeira seria a decisão do homem apontado como uma das principais lideranças da GDE — Francisco Lucas da Silva Pereira, o Chico da Barra — de deixar a facção e passar a integrar a Massa.



Já a segunda motivação seria a saída de vários integrantes da GDE por causa de uma suposta tentativa de homicídio contra uma liderança da facção recolhida a uma unidade prisional do Estado — em nota, a Secretaria da Administração Penitenciária e Ressocialização (SAP) negou que qualquer evento dessa natureza tenha ocorrido.