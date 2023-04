Entenda a extinção da Funsaúde e a incorporação à Secretaria da Saúde

Trabalhadores deixarão de ter contrato baseado no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e passarão a ser servidores públicos estatutários

Foi aprovado na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) o projeto do Governo do Estado que incorpora a Fundação Regional de Saúde (Funsaúde) à Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa). A mensagem traz mudanças no regime de contratação dos seis mil aprovados no concurso da Funsaúde, realizado ainda em 2021.



Do total de aprovados, 689 já assumiram cargos na Funsaúde. Os inscritos no concurso disputavam vagas de empregados públicos (CLT), e não de servidores públicos (estatutários).

As mudanças propostas valem tanto para os que já foram convocados quanto para os futuros prestadores de serviço. Os trabalhadores deixarão de ter contrato baseado no regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e passarão a ser servidores públicos estaduais (estatutários).

O texto prevê a convocação de mais dois mil concursados ainda em 2023. Os demais, que completam os seis mil aprovados, serão convocados até 2026. CONFIRA O CRONOGRAMA

Veja detalhes das mudanças

1) O que acontecerá com a Funsaúde

A Funsaúde será extinta por meio de outra lei específica. As atribuições passarão para a Secretaria da Saúde (Sesa).

2) Contratação de trabalhadores

O regime de contratação dos atuais empregados da Funsaúde passará a ser de servidor estatutário, assim como o dos futuros convocados. Eles serão enquadrados nas regras de remuneração dos servidores da saúde do Estado do Ceará;

O estágio probatório dos servidores será de três anos, "a contar da data de ingresso no extinto emprego" — que passa a ser cargo de servidor.

3) Convocação dos concursados

Os concursados aprovados serão convocados e nomeados, obedecendo a um calendário a ser definido por decreto. Em 2023, serão duas mil convocações. As vagas restantes serão preenchidas até 2026. Confira o calendário:

Maio de 2023 - 600

Setembro de 2023 - 600

Dezembro de 2023 - 800

2024 - 1.000

2025 - 1.000

2026 - 1.311

4) Remuneração

O projeto prevê que, após o enquadramento no serviço público, se houver redução na remuneração dos servidores, "a diferença será paga como Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada (VPNI)”;

O salário dos que têm emprego em comissão, exceto diretoria, passarão por adequação “para ficar de acordo com as simbologias dos cargos de provimento do quadro da Sesa”. O Executivo aponta que, nesse caso, “decreto será publicado indicando a nova remuneração e a simbologia dos cargos”.

5) Desconto para INSS e FGTS

Para os atuais empregados da Funsaude, a partir da publicação da nova lei, não haverá mais recolhimento para o FGTS ou contribuição para o INSS. O tempo de contribuição será aproveitado no regime próprio de previdência do Estado.

6) Jornada de trabalho

Os médicos passam a ter jornadas de 20 horas ou 40 horas; demais profissionais da saúde passam a ter jornada de 20 horas e servidores administrativos, de 40 horas.

