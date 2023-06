Tradição cultural cearense é foco do 13º Encontro Sesc Povos do Mar

Uma exposição flutuante em alto mar, com 55 jangadas, será realizada durante abertura do evento

Como forma de homenagear rendeiras, mestres da cultura, pescadores, artesãos e marisqueiras, o Encontro Sesc Povos do Mar vai promover, de 18 a 22 de junho, a sua 13ª edição em Caucaia, na Região Metropolitana de Fortaleza. O evento vai contar com a presença de 200 comunidades do litoral de 25 municípios cearenses, e serão debatidos temas sobre práticas inerentes à cultura local. Os encontros serão sediados no Sesc Iparana Hotel Ecológico.



Para a abertura do evento, vai ser realizada, durante a manhã, a exposição flutuante Aquavelas, na Capital. As 55 jangadas que constituem o espetáculo devem partir da Enseada do Mucuripe, às 7 horas, em direção ao Mercado dos Peixes. No período da noite, Geraldo Azevedo vai fazer um show para todos os presentes no Sesc Iparana Hotel Ecológico.



Em comunicado, o consultor de Programação Social do Sesc, Paulo Leitão, afirma que a exposição móvel em alto mar tem sido importante para que a população da cidade continue conectada com a sua tradição.

“É uma tradição que vem sendo construída com os jangadeiros e os artistas, um momento importante de efervescência cultural, de uma exposição móvel pelo mar. Através do Aquavelas, o Sesc faz a ponte entre esses pintores que têm uma trajetória histórica, com os jangadeiros da Vila do Mar e do Mucuripe. É um momento de conexão, de intercâmbio e de formatação para a cidade de uma exposição visual que se derrama no mar de Fortaleza”, aponta.



Também em nota, o presidente do Sistema Fecomércio Ceará, Luiz Gastão Bittencourt, aponta que o encontro pode fazer com que tradições cearenses possam ser evocadas e transmitidas para outros públicos.

“O Encontro Sesc Povos do Mar contribui para manter viva a cultura das comunidades litorâneas. Não somente na realização do evento em si, mas também através ações permanentes que o Sistema realiza ao longo do ano. Além de celebrar toda a sabedoria, história e legado das rendeiras, mestres da cultura, pescadores, artesãos e marisqueiras, o evento é também um reconhecimento e valorização dos talentos da nossa gente”, pontua Luiz Gastão.

Abertura do evento

Exposição Flutuantes Aquavelas



Horário: 7 horas

Local: Enseada do Mucuripe com destino a Vila do Mar

Cortejo

Horário: 17 horas

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana - Caucaia

Abertura - Show do Cantor Geraldo Azevedo

Horário: 18 horas

Local: Hotel Ecológico Sesc Iparana - Caucaia