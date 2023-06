Duas cidades no Ceará estão em situação de emergência por causa de seca prolongada

Os municípios cearenses de Canindé e Morada Nova foram classificados pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), por meio da Defesa Civil Nacional, nesta quarta-feira, 14, como em situação de emergência após sofrerem com estiagem. Ao todo, 156 cidades em todo o Brasil foram catalogadas pela pasta como estando na mesma situação.

Com o reconhecimento da situação de emergência, os municípios inseridos neste contexto têm direito a solicitar, junto ao MIDR, recursos para que a população atingida seja atendida — o pedido deve ser realizado por meio do Sistema Integrado de Informações sobre Desastres (S2iD).

O montante disponibilizado pode ser aplicado em ações de socorro, assistências aos afetados, restabelecimento de serviços considerados essenciais e a reconstrução da infraestrutura atingida.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

No Nordeste, além do Ceará, os estados da Bahia, Pernambuco e Rio Grande do Norte também possuem cidades classificadas em situação de emergência. O todo o Brasil, outros 1.467 municípios estão na mesma situação.