Carros com desconto: marcas anunciam baixa no preço de até R$ 14,5 mil

Com a medida anunciada pelo Governo Federal, empresas anunciaram desconto nos preços de linhas de carros; confira lista com preço de cada veículo

Com a publicação do Governo Federal da medida provisória que oferece descontos em automóveis na terça-feira, 6, as montadoras de veículos já começaram a anunciar a redução de preços e os modelos dos carros.

Os descontos de automóveis para os consumidores já valem para algumas marcas e empresas nesta quarta-feira, 7. Confira a lista de modelos e seus preços reduzidos.

Carros com desconto: Preço do Citroën

A marca francesa Citroen já apresentou mudanças imediatas nas tabelas de preços de todas as versões do C3. Ao todo são oito versões e dois modelos (C3 e C4) com redução nos valores.

O maior desconto é do C3 1.0 First Edition que caiu de R$ 88.990 para R$ 74.490, tendo um desconto que representa 16% (R$ 14.500). O Novo C3 1.0 Live também apresentou uma grande queda de R$ 10.000, custando agora R$ 62.990.



Carros com desconto: Preço do Renault

A Renault, outra empresa francesa, além do desconto de R$ 8.000 anunciado pelo Governo Federal para estimular a cadeia automotiva, também concederá um incentivo adicional de R$ 2.000 no Kwid Zen 1.0, reduzindo o valor do carro em R$ 10.000 chegando a custar R$ 58.990.

Carros com desconto: Preço do Volkswagen

A Volkswagen, marca alemã, anunciou que 11 versões dos modelos: Polo, Virtus, Saveiro e T-Cross; de carros irão receber descontos. A maior redução proporcional é no Polo 1.0 MPI com uma redução de R$ 8.000 saindo de R$ 86.390 para R$ 78.390.



Já no cálculo de maior redução total, o T-Cross Sense AT 1.0 Flex 5p teve uma queda de R$ 116.550 para R$ 107.550 com R$ 9.000 de desconto no preço do carro.



Carros com desconto: Preço do Peugeot

Mais uma marca francesa importante no mercado automotivo, o Peugeot anunciou que duas versões do 208. O Peugeot 208 Like MT teve um desconto de R$ 7.000 (10%) e agora é avaliado em R$ 62.990.

Já o modelo do Peugeot 208 Style 1.0 apresentou uma redução maior, saindo de R$ 86.990 para R$ 75.990, tendo uma queda de R$ 11.000 (12,60%).