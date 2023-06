Sisu 2023.2: IFCE e Unilab ofertam mais de 2.900 vagas, veja cursos

Seleção acontece entre os dias 19 e 22 de junho para as duas instituições que aderirem à edição do Sisu

Na segunda edição do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) 2023, que acontece entre 19 e 22 de junho, a Universidade da Integração da Lusofonia Afro-Brasileira (Unilab) e o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) devem disponibilizar, juntos, mais de 2.900 vagas para ingresso de alunos em cursos do Ensino Superior.

Para a seleção, os candidatos podem aplicar os resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) em 2022. Os resultados da chamada regular serão divulgados no próximo dia 27 de junho. Para se inscrever pelo site do Sisu, o candidato não pode ter realizado a prova como treineiro e deve ter obtido uma nota maior do que zero na prova de redação.

No Ceará, duas instituições de ensino vão participar da seleção unificada. O IFCE vai oferecer, ao todo, 2.485 vagas para 72 cursos. Destas, 1.227 vagas serão para ampla concorrência e 1.258 para outras modalidades.

Já a Unilab vai disponibilizar, no Ceará, 312 vagas em cursos de graduação como antropologia, farmácia, administração pública e agronomia, entre outros. A universidade terá metade das vagas reservadas para modalidades previstas na Lei nº 12.711/2012.

A Unilab também deve ofertar 154 vagas para o campus dos Malês, localizado em São Francisco do Conde, na Bahia.

A Universidade Federal do Ceará (UFC), a Universidade Federal do Cariri (UFCA), a Universidade Regional do Cariri (Urca) e a Universidade Estadual do Ceará (Uece) não deverão participar desta edição do Sisu.

Vagas Unilab no Sisu 2023.2

Campus ICSA

Administração Pública - 27

Serviço Social - 22

Campus IDR

Agronomia - 27

Engenharia de Alimentos - 22

Campus ICS

Enfermagem - 22

Farmácia -16

Campus IEDS

Engenharia de Energias - 22

Campus IH

Antropologia - 22

Humanidades - 88

Campus ILL

Letras – Língua Inglesa - 22

Letras – Língua Portuguesa - 22



Campus IHL (BA):

História 22

Humanidades 88

Letras – Língua Portuguesa 22

Relações Internacionais 22

Vagas IFCE no Sisu 2023.2

Campus Acaraú

Ciências Biológicas - 35

Física - 40

Campus Acopiara:

Ciências Biológicas - 35

Campus Aracati

Ciência da Computação - 30

Hotelaria - 30

Química - 30

Campus Baturité

Gastronomia - 35

Hotelaria - 35

Letras Português e Inglês - 40

Campus Boa Viagem

Análise e desenvolvimento de sistemas - 35 vagas

Química - 35

Campus Camocim

Gestão ambiental - 30

Letras Português e Inglês - 30

Química - 30

Campus Canindé

Análise e desenvolvimento de sistemas - 30

Gestão de turismo - 35

Campus Cedro

Engenharia mecânica - 25

Física - 40

Matemática - 40

Campus Crateús

Letras - 40

Zootecnia - 30

Campus Crato

Letras Português e Espanhol - 45

Sistemas de informação - 30

Zootecnia - 40

Campus Fortaleza

Artes Visuais - 30

Engenharia Civil - 30

Engenharia da Computação - 40

Engenharia Mecatrônica - 30

Engenharia de Telecomunicações - 40

Física - 30

Matemática - 30

Teatro - 25

Turismo - 25

Campus de Horizonte

Física - 35

Campus de Iguatu

Ciência da Computação - 35

Engenharia Agrícola - 35

Geografia - 30

Química - 30

Serviço Social - 35

Campus Jaguaribe

Ciências Biológicas - 30

Redes de Computadores - 30

Campus Jaguaruana

Análise e desenvolvimento de sistemas - 40

Campus Juazeiro do Norte

Educação Física - 35

Automação industrial - 35

Engenharia Ambiental e Sanitária - 35

Engenharia Civil - 35

Matemática - 35

Campus Limoeiro do Norte

Educação Física - 49

Nutrição - 40

Ciência da Computação - 60

Campus Maracanaú

Engenharia Ambiental e Sanitária - 40

Engenharia de Controle e Automação - 30

Química - 40

Campus Paracuru

Ciências Biológicas - 35

Gestão Ambiental - 35

Campus Quixadá

Engenharia Ambiental e Sanitária - 30

Engenharia Civil - 35

Engenharia de Produção Civil - 30

Geografia - 40

Campus Sobral

Agronomia - 30

Alimentos - 35

Engenharia de Controle e Automação - 30

Física - 35

Matemática - 40

Saneamento Ambiental - 35

Campus Tabuleiro do Norte

Análise e desenvolvimento de sistemas - 35

Campus Tauá

Letras Português e Inglês e respectivas literaturas - 40

Campus Tianguá

Letras Português e Inglês - 35

Campus Ubajara

Agroindústria - 35

Gastronomia - 35

Química - 35

Campis Umirim

Letras Português e Inglês - 40