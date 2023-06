Mutirão no CE: 203 processos de crimes dolosos contra a vida serão julgados

Um mutirão com pelo menos 203 sessões de julgamento de processos envolvendo crimes dolosos contra a vida será realizado entre os dias 19 e 23 de junho. A ação é do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará (TJCE), que mobilizou servidores para a VI Semana Estadual do Júri.

Elmano quer participação de grupos populacionais fragilizados no Plano Plurianual; LEIA

A VI Semana do Júri é promovida pelo TJCE desde 2015 com o objetivo de acelerar os julgamentos de processos de homicídio, infanticídio, incitação ao suicídio e aborto em todo o Ceará.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Há uma meta de "Persecução Penal de Ações Penais de Tramitação" da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública (Enasp), conforme o TJCE.

A Enasp reúne representantes dos poderes Executivo, Legislativo, Judiciário, do Ministério Público, da advocacia pública e privada, da Defensoria Pública em âmbito federal e estadual e é coordenada por integrantes do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), do Conselho Nacional do Ministério Público e do Ministério da Justiça.

Projeto Justiça no Cárcere verifica possibilidade de saída antecipada de pessoas do regime semiaberto

O projeto Ação Concentrada, Justiça no Cárcere termina hoje. A edição 2023 começou na segunda-feira, 5, e promoveu uma mobilização de atendimento presencial com apenados em regime semiaberto. Dessa forma, há análise dos benefícios aos quais eles têm direito.

A ação prossegue até hoje na Unidade Prisional de Ensino, Capacitação e Trabalho de Itaitinga, onde há acolhimento de apenados em regime semiaberto.

O supervisor do Grupo de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e de Execução de Medidas Socioeducativas (GMF), do TJCE, desembargador Francisco Eduarto Torquato, afirma que há presos no regime semiaberto em todo o Ceará.

"Contamos com todos os juízes das Varas de Execução Penal da Capital, além da juíza de Juazeiro do Norte e o juiz de Sobral. Com isso, nós pretendemos, além do simbolismo da participação com os demais segmentos do Sistema de Justiça, reforçar esse olhar sobre o sistema penal", ressaltou, em nota.

A coordenadora do GMF e titular da 2ª Vara de Execução Penal de Fortaleza, juíza Luciana Teixeira, destacou que o reexame dos processos acontece para que se verifique a aplicação da saída antecipada "seguindo a súmula 56 do Supremo Tribunal Federal".

Sobre o assunto TJCE cria comissões prevenir discriminação e assédio no judiciário estadual

TJCE regulamenta regime de trabalho remoto para magistrados

TJCE mantém decisão para ampliar vagas em creches de Fortaleza





Comarcas que estão participando da VI Semana Estadual do Júri – 2023



. Campos Sales

. Iracema

. Assaré

. Jardim

. Brejo Santo

.Missão Velha

. Juazeiro do Norte

. Milagres

. Mauriti

. Jucás

. Acopiara

. Iguatu

. Cedro

. Caririaçu

. Várzea Alegre

. Lavras da Mangabeira

. Aurora

. Pedra Branca

. Mombaça

. Senador Pompeu

. Solonópole

. Quixeramobim

. Quixadá

. Jaguaribe

. Alto Santo

. Jaguaretama

. Tabuleiro do Norte

. Morada Nova

. Limoeiro do Norte

. Trairi

. Paracuru

. Caucaia

. Maranguape

. Maracanaú

. Pacatuba

. Horizonte

. Pacajus

. Aquiraz

. 1ª Vara do júri da Comarca de Fortaleza

. 2ª Vara do júri da Comarca de Fortaleza

. 3ª Vara do júri da Comarca de Fortaleza

. 4ª Vara do júri da Comarca de Fortaleza

. 5ª Vara do júri da Comarca de Fortaleza

. Amontada

. Itapipoca

. Uruburetama

. Itapajé

. Pentecoste

. Sobral

. Cariré

. Reriutaba

. Santana do Acaraú

. Tianguá

. Ubajara

. Ibiapina

. São Benedito

. Guaraciaba do Norte

. Ipú

. Crateús

. Novo Oriente

. Independência

. Tamboril

. Nova Russas

. Santa Quitéria

. Ipueiras

. Capistrano

. Aracoiaba

. Ocara

. Mulungu

. Redenção

. Camocim

. Chaval

. Granja

. Marco

. Aracati

. Jaguaruana

. Canindé

. Boa viagem

. Caridade (vinculada Paramoti)

. Tauá

. Aiuaba

. Pereiro

. Bela Cruz

. Monsenhor Tabosa

. Ararendá

. Mucambo

. Irauçuba

. Uruoca

. Viçosa do Ceará

. Barreira

. Coreaú

. Beberibe