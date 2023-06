Ceará tem 12% das pessoas com 15 anos ou mais não alfabetizadas, diz pesquisa

Pelo menos 812 mil cearenses com 15 anos ou mais não são alfabetizados, de acordo com dados de 2022 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua sobre educação, divulgada nesta quarta-feira, 7. Isso corresponde a uma taxa de 12% dos cidadãos nessa faixa etária.

A taxa de analfabetismo Razão entre o número de pessoas de determinada faixa etária que não sabem ler e escrever um recado ou bilhete simples no idioma que conhecem e o total de pessoas dessa mesma faixa etária. do Ceará diminuiu 0,7 pontos percentuais quando comparada a de 2019, que era de 12,7%. Esse foi o último ano em que a pesquisa foi divulgada, pois em 2020 e 2021 os dados sobre educação foram suspensos devido ao distanciamento social necessário durante as fases agudas da pandemia de coronavírus.

Taxa de analfabetismo no Ceará entre pessoas de 15 anos ou mais, de 2016 a 2022 (%)

O Ceará é o quinto estado brasileiro com maior taxa de analfabetismo, ficando atrás de Piauí (14,8%), Alagoas (14,4%), Paraíba (13,3%) e Maranhão (12,1%). Das cerca de 9,6 milhões de pessoas analfabetas no Brasil em 2022, mais da metade (55,3%) viviam na região Nordeste.

Dentre as faixas etárias coletadas pela pesquisa, aqueles com 60 anos ou mais apresentaram a maior taxa de analfabetismo, com 31,6%. Tanto no Ceará quanto no Brasil, quanto mais jovens, menor a proporção de não alfabetizados, visto que o acesso à educação básica é maior.

Os dados sobre alfabetização também são influenciados pela cor e raça devido às desigualdades históricas vividas por pretos e pardos no Brasil. No Ceará, enquanto a taxa de analfabetismo entre brancos é de 9,3%, entre pessoas pretas e pardas, o índice sobe para 13%.

Meta de alfabetização universal pode não ser cumprida até 2024

Em 2014, quando o Plano Nacional de Educação (PNE) foi elaborado, 20 metas educacionais foram estabelecidas para serem cumpridas no período de dez anos. A vigência do PNE chega ao fim em 2024, mas algumas metas, como a de analfabetismo, ainda estão longe de serem cumpridas.

Dentro do plano, foi estipulado que até 2015 a taxa de alfabetização deveria ser de 93,5%. A região Nordeste, incluindo o Ceará, não chegaram a essa meta. Até 2024, o PNE determina que o analfabetismo seja erradicado no Brasil. No entanto, o País ainda tem 5,6% de analfabetos.