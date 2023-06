Elmano quer participação de grupos populacionais fragilizados no Plano Plurianual

O Plano Plurianual (PPA) Participativo 2024 - 2027 foi apresentado nesta terça-feira, 6, ao secretariado do Ceará pelo Governo do Estado. Na ocasião, o governador Elmano de Freitas frisou a necessidade da participação popular efetiva na criação de políticas públicas e de olhar para grupos fragilizados historicamente, como mulheres, povos indígenas, povos quilombolas, população LGBTQIA+, crianças e adolescentes e idosos.

O PPA é um instrumento de planejamento que define prioridades, metas e diretrizes para a administração pública estadual durante os próximos quatro anos. Os encontros para definição dessas propostas vão ocorrer em 14 regiões do Ceará e são abertos à participação popular. Elmano garantiu participar pessoalmente de todas as plenárias.

Qualquer pessoa pode participar das reuniões e fazer sugestões. O público-alvo dos encontros regionais são lideranças comunitárias, instâncias de controle social, ONGs, sindicatos, representações de categorias profissionais, iniciativa privada, além do cidadão comum.

Para isso, é possível realizar a inscrição para os encontros no site do Ceará Participativo. Será disponibilizada uma plataforma para a população de cada região dois dias após a realização do seu encontro regional, iniciando-se a partir do dia 23 de junho.

O governador destacou que os secretários "terão que ter humildade para sentar e ouvir as demandas da população, demandas que não conhecemos com a profundidade que deveríamos". Ao longo das plenárias, governo deve olhar especialmente para demandas de grupos fragilizados historicamente.

"Temos muitos desafios, mas quando fazemos propostas gerais não podemos deixar de olhar para grupos específicos que sofrem muitas opressões, dificuldades. O governo tem que olhar para todos e todas", disse. Dentre as políticas gerais, ele citou temas como habitação, saneamento e educação.

"Vamos recolher essas propostas e vamos transformar em um projeto de lei, que é o plano plurianual, essa proposta vai para a Assembleia e, em seguida, os deputados votam. Podendo alterar, sugerir coisas novas. E ai vamos ter a lei que define as metas do Governo do Ceará em todas as suas áreas", detalhou Elmano.

De acordo com cronograma da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag), em setembro o documento estará consolidado e será enviado à Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) para aprovação.

O próximo plano está dividido em quatro eixos que organizam as áreas de atuação e as prioridades da atual gestão: O Ceará que cuida, educa e valoriza as pessoas; O Ceará que inova, produz e trabalha; O Ceará que preserva, convive e zela pelo território; e O Ceará que participa, planeja e alcança resultados.

Também esteve presente a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, a vice-governadora Jade Romero e a senadora da república, Augusta Brito.

Etapas do PPA 2024-2027

Janeiro a março - definição de metodologia e da base estratégica.

Abril a julho - construção dos temas estratégicos, temas transversais e programas.

Agosto - regionalização das metas das entregas e elaboração do orçamento.

Setembro - consolidação e entrega do PPA à Assembleia Legislativa

Outubro e dezembro - diálogo parlamentar

Cronograma dos encontros nos municípios

21/6/23 — Baturité (Maciço de Baturité)



22/6/23 — Morada Nova (Vale do Jaguaribe)



27/6/23 — Granja (Litoral Norte)



28/6/23 — São Benedito (Serra da Ibiapaba)



29/6/23 — Sobral (Sertão de Sobral)



30/6/23 — Itapipoca (Litoral Oeste/Vale do Curu)



4/7/23 — Pedra Branca (Sertão Central)



5/7/23 — Tauá (Sertão dos Inhamuns)



6/7/23 — Tamboril (Sertão de Crateús)



11/7/23 — Icó (Centro-Sul)



12/7/23 — Crato (Cariri)



18/7/23 — Beberibe (Litoral Leste)



19/7/23 — Canindé (Sertão de Canindé)



20/7/23 — Fortaleza (Grande Fortaleza)