Inscrições para seleção de professores reservas do Centec são prorrogadas

As inscrições para o processo seletivo que configura o cadastro de reserva de professores para o Eixo Profissional do Ensino Médio Integrado tiveram seu prazo prorrogado até a próxima segunda-feira, 12. A seleção é de responsabilidade do Instituto Centro de Ensino Tecnológico (Centec).

A escolha dos professores atende Escolas Estaduais de Educação Profissional (EEEPs) de todo o Ceará, com avaliação composta por uma prova objetiva e avaliação de títulos. Ao realizar a inscrição, que deve ser feita pelo site do centec, os concorrentes precisam selecionar a Coordenadoria Regional de Desenvolvimento da Educação e o curso do Eixo Profissional. As inscrições custam R$ 100.

O dia da aplicação da prova da primeira etapa foi alterado para o dia 25 de junho, sendo realizada na Capital e nas 20 cidades-sede das Credes do Ceará. Os aprovados poderão dar aula nas EEEPs de Fortaleza e no interior do Estado. As convocações acontecem de acordo com a procura da secretaria.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O cadastro geral de reserva será feito por Crede/curso vinculados em cada município. Os classificados no certame farão parte do cadastro geral do Instituto Centec junto aos demais aprovados nos processos anteriores em vigência.

Datas importantes

Até 12/06: período de inscrições.

Até 13/06: prazo final para pagamento da taxa de inscrição e da postagem do Laudo Médico das Pessoas com Deficiência.

25/06: realização da prova objetiva (das 13 às 17 horas).

12 a 19/07: avaliação de títulos/experiência profissional.

25/07: publicação do resultado final