Operação de combate a crimes sexuais contra crianças prende 80 pessoas no Ceará

Atualizado as 18h47min

De 2 de maio até as 16 horas desta quinta-feira, 18, 80 pessoas foram presas suspeitas de crimes sexuais contra crianças e adolescentes no Ceará no âmbito da operação Caminhos Seguros. O balanço foi divulgado pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) hoje por ocasião do Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes.



Conforme a SSPDS, houve prisões em 36 municípios. São casos como o de um homem de 50 anos, investigado por crime de estupro de vulnerável preso em Caucaia (Região Metropolitana de Fortaleza) nessa terça-feira, 17. De acordo com a SSPDS, uma criança de 10 anos relatou a situação de violência a colegas da escola e uma das funcionárias do estabelecimento contactou a Polícia Civil e o Conselho Tutelar.



Conforme o delegado Harley Filho, titular da Coordenadoria de Planejamento Operacional (Copol) da SSPDS, no primeiro quadrimestre deste ano, cerca de 60 pessoas haviam sido presas no Estado por exploração sexual, ou seja, somente no período em que a operação foi deflagrada, esse número foi superado.



De acordo com o secretário da Segurança Pública e Defesa Social Samuel Elânio, durante o trabalho investigativo, não foram identificadas organizações criminosas voltadas à exploração sexual de crianças e adolescentes, e as capturas se deram em casos sem conexão entre si.



Além das prisões, a operação também contou com duas outras vertentes: ações ostensivas de patrulhamento e palestras educativas em instituições de ensino. Desde o início da operação, mais de 10 mil abordagens foram realizadas, assim como 4,1 mil veículos foram fiscalizados.



Foram alvo das abordagens locais como postos de gasolina, motéis, entre outros locais passíveis de exploração sexual identificados pelas estatísticas da Superintendência de Pesquisa e Estratégia de Segurança Pública (Supesp) da SSPDS e do Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP).



Já as ações educativas alcançaram mais de 6,1 mil pessoas, conforme a SSPDS. De acordo com o secretário Samuel Elânio, nas palestras foram abordados temas como, por exemplo, como identificar os crimes e o que fazer diante dessa situação. Elânio afirmou que as palestras nas escolas seguirão sendo feitas pelas Polícias Civil e Militar e pediu para que também as instituições realizassem ações de educação sexual.



Em 3 de maio, a SSPDS divulgou que, em uma dessas palestras, um dos estudantes relatou uma situação de uma possível exploração sexual que passou a ser investigada.

A operação Caminhos Seguros é coordenada nacionalmente pela Secretaria Nacional de Segurança Pública (Senasp), do MJSP, e foi realizada em todo o País. Conforme Harley Filho, o MJSP contribuiu com recursos que proporcionaram o deslocamento de servidores pelo Estado, além do trabalho integrado com a Polícia Rodoviária Federal (PRF).



De janeiro a abril, mais recente atualização disponibilizada pela SSPDS, 606 casos de crimes sexuais foram registrados no Estado, sendo que 435 (71,78%) tiveram como vítimas menores de 18 anos.



Saiba em quais municípios foram registradas prisões durante a operação Caminhos Seguros:



Abaiara, Acaraú, Aracati, Aracoiaba, Barbalha, Barreira, Barro, Camocim, Canindé, Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Crateús, Cruz, Fortaleza, Fortim, Horizonte, Ibiapina, Iguatu, Ipaumirim, Itarema, Jucás, Lavras da Mangabeira, Maracanaú, Maranguape, Missão Velha, Morada Nova, Nova Olinda, Novo Oriente, Paraipaba, Quixadá, São Benedito, Sobral, Tamboril, Tianguá e Trairi.



Denuncie



A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.

Disque-Denúncia da SSPDS: 181

WhatsApp da SSPDS: (85) 3101 0181

Disque Direitos-Humanos: 100