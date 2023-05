Ceará tem previsão de chuvas isoladas para este fim de semana

Com o distanciamento da Zona de Convergência Intertropical, as chuvas são causadas pelas áreas de instabilidade vindas do Atlântico e do leste do Nordeste, além das condições do sistemas de brisa e dos efeitos locais.

O Estado segue com condições predominantes estáveis que devem se manter até, pelo menos, este sábado, 20. De acordo com a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), ainda há possibilidade de chuvas isoladas em todas as macrorregiões.

Para esta sexta-feira, 19, a Funceme indica cenários de chuvas pontuais e passageiras, com apontamentos ao longo do Estado, dando destaque a faixa litorânea, o Maciço de Baturité, Sertão Central e Inhamuns, Cariri e Jaguaribana.

Já para o sábado, 20, a tendência é a diminuição destas condições, que serão mais pontuais no litoral, região da Ibiapaba e Cariri, com chances de chuva fraca e isolada entre a madrugada e a manhã. Para o restante do dia, é esperado tempo firme.

Registros de Chuva no Ceará

Entre as 7 da manhã desta quarta-feira, 17, e as 7 da manhã desta quinta-feira, 65 municípios registraram chuvas de acordo com a Funceme. Ainda que com menor intensidade, precipitações foram registradas em todas as macrorregiões. Nas últimas 24 horas, as maiores taxas de chuva foram registradas nos seguintes municípios:

-Itapajé (Posto: Santa Cruz) : 48.1 mm

-Altaneira (Posto: Sede) : 40 mm

-Granja (Posto: Pessoa Anta) : 34 mm

-Assaré (Posto: Aratama) : 31 mm

-Amontada (Posto: Nova Conquista) : 25 mm

Sobral (Posto: AC. Sobral) : 23.6 mm