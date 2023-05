"Referência nacional", diz ministra da Saúde sobre modelo de regionalização criado no CE

Enquanto cumpria agenda política no Ceará, Nísia Trindade, ministra da Saúde, elogiou o modelo de regionalização criado no Estado e afirmou que a diretriz é "referência nacional". Fala ocorreu nesta quinta-feira, 18, durante evento realizado no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias)— em Fortaleza.

O primeiro compromisso da representante no Estado hoje foi uma visita ao Hospital Regional do Vale do Jaguaribe (HRVJ) e a policlínicas em Limoeiro do Norte. Logo depois, ela foi à Capital presenciar a entrega do Centro de Emergência e do novo Núcleo de Gestão e Atendimento ao Cliente (NGAC) do Hias.

Durante evento no Albert Sabin, ministra se disse emocionada pelo que havia presenciado nas visitas que realizou. "Eu queria falar aqui do caráter precursor do Ceará na regionalização, também das policlínicas que eu pude visitar. Eu já tinha uma noção de referência, mas sempre é diferente visitar. Eu falei com o governador Elmano que o modelo que foi criado no Ceará é referência nacional", frisou na ocasião.



A regionalização é uma diretriz do Sistema único de Saúde (SUS). Ela funciona como "o eixo estruturante que organiza a descentralização das ações e serviços de saúde no País e se materializa por meio da organização das Redes de Atenção à Saúde (RAS)", buscando promover a equidade, dentre outros.



Portarias devem beneficiar Estado

Em discurso realizado no Hias, onde esteve ao lado do governador Elmano de Freitas, a ministra também parabenizou a equipe do hospital e reforçou a importância da atuação do Estado na área da saúde. "O Ceará ainda vai inspirar muitos trabalhos e o Ministério da Saúde só pode agradecer a todos os gestores e a comunidade do SUS. Os valores do SUS nos orientam", destacou Trindade.

Ministra também aproveitou o momento para informar sobre a assinatura de três portarias referentes a demandas do Ceará. Emendas viabilizam, dentre outras coisas, recursos de mais de R$ 130 milhões para o Hospital Regional do Vale de Jaguaribe e a criação de hospitais na área de oncologia no Estado.