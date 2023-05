Reformada, emergência do Hospital Albert Sabin tem nova UTI Infantil

As obras têm o intuito de trazer melhor estrutura para os pacientes e para a equipe do Hospital Infantil Albert Sabin

Na tarde desta quinta-feira, 18, acontece a entrega do Centro de Emergência e do novo Núcleo de Gestão e Atendimento ao Cliente (NGAC) do Hospital Infantil Albert Sabin (Hias). O evento ocorre na sede do Hias, no bairro Vila União, em Fortaleza. Com a reforma, emergência passa a ter UTI Infantil com 16 leitos.

O evento tem a presença da ministra da saúde, Nísia Trindade, do governador Elmano de Freitas e a secretária de Saúde do Estado, Tânia Mara Coelho. A reforma, coordenada pela Superintendência de Obras Públicas, tem o objetivo de trazer melhores condições para as crianças atendidas pela unidade além de oferecer uma estrutura de trabalho segura e adequada à equipe do Hias.

O Centro de Emergência conta com 49 leitos, divididos em 17 para observação, 27 de enfermaria, um de isolamento e quatro pontos de cuidado na sala vermelha. Agora, a emergência inclui um novo setor de UTI Infantil que conta com 16 leitos, sendo 14 padrões e dois de isolamento.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O local onde a emergência funcionava seguirá ativo durante o período de sazonalidade com os leitos de retaguarda de emergência. A nova estrutura passa a funcionar na Rua Tertuliano Sales, 544, no Bairro Vila União, em Fortaleza.



Na ocasião, profissionais de saúde que fazem reivindicações pela convocação dos aprovados no concurso Funsaúde em meio a um grito de protesto “convoca a Funsaúde”. A técnica de enfermagem Rosa Araújo conta que os profissionais deveriam ter sido convocados no início de maio. “No total, são 15 mil aprovados e o Hospital Infantil Albert Sabin foi um dos locais contemplados já que o concurso é do Estado”, pontua a profissional de 52 anos.



Com informações da repórter Ana Rute Ramires