Quadra chuvosa no Ceará: por que chove menos e faz mais calor no fim de maio

Diferente dos meses de março e abril, o último mês da quadra chuvosa no Ceará tem uma tendência de ser menos chuvoso. Nos primeiros 15 dias de maio, a média de volume foi de 34 milímetros (mm). Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a tendência para as últimas semanas do mês também é de poucas precipitações.

O meteorologista Agustinho Brito explica que, neste período do ano, a Zona de Convergência Intertropical (ZCIT) — um conjunto de nuvens que influencia nas chuvas do Estado — já se afasta do território do Ceará e se aproxima da linha do equador.

“É normal começar a diminuir as chuvas no Ceará a partir deste mês de maio. Significa que não vai ter chuva? Não, mas tendem a ser mais localizadas, com menores acumulados”, afirma o especialista da Funceme.

O afastamento da ZCIT também acaba influenciando nas temperaturas sentidas pelos cearenses. Agustinho afirma que a nebulosidade diminui com a distância do sistema indutor de chuvas. Com menos nuvens no céu, mais radiação solar chega até as pessoas, aumentando a temperatura.

Em Fortaleza, as chuvas têm se concentrado no fim da madrugada e no início da manhã. Com isso, durante o período da tarde há menos nebulosidade e mais calor. A previsão é que essas temperaturas altas continuem.

Quadra chuvosa no Ceará: veja os maiores acumulados de chuva em maio nos municípios

Caririaçu (Cariri): 150 mm



Pires Ferreira(Ibiapaba) 136.1 mm



Araripe (Sertão Central e Inhamuns): 127.9 mm



Barbalha (Cariri): 112.8 mm



Quixelô (Sertão Central e Inhamuns): 81.6 mm



Quadra chuvosa no Ceará: Cariri é única macrorregião com chuvas dentro do esperado nas primeiras semanas de maio

A instabilidade de um sistema de nuvens que vem do leste do Nordeste tem causado chuvas na região do Cariri. As interações com o relevo, a umidade e a temperatura também têm papel na ocorrências de precipitações na região.

O acumulado dos primeiros 15 dias de maio tornaram a macrorregião a única a atingir a média histórica para o mês. Foram observados 67,9 mm, enquanto a média é de 63,6 mm para o mês inteiro.

No entanto, o meteorologista atenta para o fato de que a presença ou falta de chuvas nos próximos dias até o fim do mês pode mudar a média da região bem como a média registrada em todo o Ceará, que está abaixo do esperado para o mês.

“Ainda faltam 15 dias para fechar o mês. Então, ainda tende a ter algumas chuvas que devem colaborar para um aumento desse volume observado. O balanço mais exato só poderá ser dado quando acabar o mês de maio”, afirma.

Previsão do tempo de segunda-feira (15/05) até quarta-feira (17/05)

Segunda-feira - 15/05

Precipitações isoladas nas macrorregiões de Jaguaribana, Cariri e Sertão Central e Inhamuns. Os registros devem acontecer principalmente entre a tarde e a noite.

Terça-feira - 16/05

Chuvas no Cariri, no Maciço de Baturité e ao longo da faixa litorânea.

Quarta-feira - 17/05

Possibilidade de chuva isolada na faixa litorânea entre a madrugada e início da manhã.